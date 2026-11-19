Paylaşılan bir yemeğin insanları birbirine bağladığını biliyor; sofradaki yemekler hakkında konuşmak da onun için sohbeti başlatmanın en kolay yolu. Hem lezzetli hem besleyici yemekleri tercih ediyor, dünyanın dört bir yanından baharat ve malzemeler kullanıyor.

Farklı kültürlerin mutfaklarını öğrenmeyi seviyor. Yeni bir yemek akımını çoğu zaman ilk başlatanlar da İkizler oluyor.