Var Mısın Yok Musun'da 500 Bin TL'yi Reddetti, 100 Bin TL Bile Kazanamadı!
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ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun, 49. bölümünde yine dikkat çeken bir yarışmaya sahne oldu.
Son 5 milyon TL de açılınca her şey değişti! Yarışmadan 42.500 TL ile ayrıldı!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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