Altıncı turun başında kalan son 5 milyon TL'lik kutu da açıldı. Hemen ardından 1 milyon TL'nin de elenmesiyle Ömer'in büyük ödül kazanma ihtimali ortadan kalktı. Bu gelişmenin ardından bankanın yeni teklifi 165 bin TL oldu. Ömer, bu teklifi de kabul etmedi ve yarışmaya devam etti.

Son turda para ağacında kalan 750 bin TL'lik kutunun da açılmasıyla yarışmacının önünde yalnızca 5 TL ve 100 bin TL seçenekleri kaldı.

Bankacı, son iki kutu kaldığında Ömer'e 42.500 TL teklif etti. Yarışmadan yalnızca 5 TL ile ayrılma riskini almak istemeyen Ömer, bu kez 'Varım' diyerek teklifi kabul etti. Böylece yarışmadan 42.500 TL kazanarak ayrıldı. Ardından kendi kutusu açıldığında içinden 100 bin TL çıktı.

500 bin TL'lik teklifi geri çeviren Ömer, son kararında ise kendi kutusundaki tutarın altında bir ödülü kabul etmiş oldu.