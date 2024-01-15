İşçiler Enflasyonla 2 Yılda 1 Maaş Kaybetti, Zenginler 1 Saatte 14 Milyon Dolar Kazanıyor!

Tam aksi şekilde de dünya nüfusunun yüzde 60 oranında 5 milyar kişi olan yoksul kesimi de daha da fakirleşti.

Oxfam raporu, dünyanın en zengin milyarderleri için verileri Forbes dergisi ve Credit Suisse'in tahminlerinden alırken, yoksulluk verileri için de farklı kaynaklar alıyor.