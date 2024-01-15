İşçiler Enflasyonla 2 Yılda 1 Maaş Kaybetti, Zenginler 1 Saatte 14 Milyon Dolar Kazanıyor!
İşçiler Enflasyonla 2 Yılda 1 Maaş Kaybetti, Zenginler 1 Saatte 14 Milyon Dolar Kazanıyor!
Londra merkezli yardım kuruluşu Oxfam, son yıllarda dünyanın pandemi ve enflasyonla boğuşmasına karşın, dolar milyarderlerinin servetlerini ikiye katladığını ortaya koydu. Listede en başta gelen 5 isim saatte 14 milyon dolar kazanmaya devam ediyor. (Siz bunu okuyana kadar 4 bin dolar kazandılar bile.)
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Dünya, özellikle son 5 yılda pandemi, savaş ve enflasyon süreçlerinden geçerken, alım gücündeki düşüş küresel bir etki yaratmaya devam ediyor. Ekonomide yaşananlar yoksullarla zenginler arasındaki farkı da açıyor.
Oxfam, bugün başlayan ve teması son dönemdeki krizler ve yapay zeka gelişimleriyle "Güvenin Yeniden İnşası" olan Davos Dünya Ekonomik Forumu (WEF) öncesinde bir rapor yayımladı.
Dünyanın, en zengin ilk 5 insanı, ki hepsi erkek, 2020 yılından beri servetlerini ikiye katladı.
Raporda geleceğe yönelik değerlendirmelerde gelecek 10 yılda dünya tarihinde "ilk kez bir dolar trilyoneri" olacağı da belirtiyor.
Oxfam raporunun önsözünü ABD'nin geçmiş dönemde başkan adayı da olan ABD Kongresi tarihinde en uzun süre bağımsız siyasetçi olarak da hizmet veren ve kendini "demokratik sosyalist" olarak tanımlayan Bernie Sanders yazdı.
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Oxfam verilerine göre, dünyanın en zengin beş kişisine ait servet, 2020 yılından beri saatte 14 milyon dolar artıyor. 4 yılda en zenginlerin toplam serveti 405 milyar dolardan, 869 milyar dolara yükselirken, bu küresel enflasyon oranından üç kat daha hızlı bir artış olarak göze çarpıyor.
Dünyada 791 milyon işçinin maaşları enflasyon oranında artmadı ve her bir işçi son iki yılda ortalama bir maaş kaybetti.
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Ezanlar dalgalanacah bayraklar susmayacah, hamdolsuğ biz askeri ücretinen çoh rahat geçiniyoh, çoh şühür
Hamdü senalar olsun 😴😴
Şahlanmayı yanlış anladılar