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İşçiler Enflasyonla 2 Yılda 1 Maaş Kaybetti, Zenginler 1 Saatte 14 Milyon Dolar Kazanıyor!

İşçiler Enflasyonla 2 Yılda 1 Maaş Kaybetti, Zenginler 1 Saatte 14 Milyon Dolar Kazanıyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.01.2024 - 14:19

Londra merkezli yardım kuruluşu Oxfam, son yıllarda dünyanın pandemi ve enflasyonla boğuşmasına karşın, dolar milyarderlerinin servetlerini ikiye katladığını ortaya koydu. Listede en başta gelen 5 isim saatte 14 milyon dolar kazanmaya devam ediyor. (Siz bunu okuyana kadar 4 bin dolar kazandılar bile.)

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Dünya, özellikle son 5 yılda pandemi, savaş ve enflasyon süreçlerinden geçerken, alım gücündeki düşüş küresel bir etki yaratmaya devam ediyor. Ekonomide yaşananlar yoksullarla zenginler arasındaki farkı da açıyor.

Dünya, özellikle son 5 yılda pandemi, savaş ve enflasyon süreçlerinden geçerken, alım gücündeki düşüş küresel bir etki yaratmaya devam ediyor. Ekonomide yaşananlar yoksullarla zenginler arasındaki farkı da açıyor.

Oxfam, bugün başlayan ve teması son dönemdeki krizler ve yapay zeka gelişimleriyle "Güvenin Yeniden İnşası" olan Davos Dünya Ekonomik Forumu (WEF) öncesinde bir rapor yayımladı.

Oxfam, bugün başlayan ve teması son dönemdeki krizler ve yapay zeka gelişimleriyle "Güvenin Yeniden İnşası" olan Davos Dünya Ekonomik Forumu (WEF) öncesinde bir rapor yayımladı.

Dünyanın, en zengin ilk 5 insanı, ki hepsi erkek, 2020 yılından beri servetlerini ikiye katladı.

Dünyanın, en zengin ilk 5 insanı, ki hepsi erkek, 2020 yılından beri servetlerini ikiye katladı.

Tam aksi şekilde de dünya nüfusunun yüzde 60 oranında 5 milyar kişi olan yoksul kesimi de daha da fakirleşti.

Oxfam raporu, dünyanın en zengin milyarderleri için verileri Forbes dergisi ve Credit Suisse'in tahminlerinden alırken, yoksulluk verileri için de farklı kaynaklar alıyor.

Raporda geleceğe yönelik değerlendirmelerde gelecek 10 yılda dünya tarihinde "ilk kez bir dolar trilyoneri" olacağı da belirtiyor.

Raporda geleceğe yönelik değerlendirmelerde gelecek 10 yılda dünya tarihinde "ilk kez bir dolar trilyoneri" olacağı da belirtiyor.

Daha çarpıcı olan da küresel yoksulluk 230 yıl sonra bile tamamen aşılamayacak.

Oxfam raporunun önsözünü ABD'nin geçmiş dönemde başkan adayı da olan ABD Kongresi tarihinde en uzun süre bağımsız siyasetçi olarak da hizmet veren ve kendini "demokratik sosyalist" olarak tanımlayan Bernie Sanders yazdı.

Oxfam raporunun önsözünü ABD'nin geçmiş dönemde başkan adayı da olan ABD Kongresi tarihinde en uzun süre bağımsız siyasetçi olarak da hizmet veren ve kendini "demokratik sosyalist" olarak tanımlayan Bernie Sanders yazdı.

Sanders, 'Milyarderler zenginleşiyor, işçi sınıfı mücadele etmek zorunda, yoksullar ise çaresizlik içinde yaşıyor. Küresel ekonominin hüzünlü durumu bu' derken, tarihte hiçbir zaman gelir ve servet arasında bu denli büyük bir eşitsizlik yaşanmadığını da vurguladı.

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Oxfam verilerine göre, dünyanın en zengin beş kişisine ait servet, 2020 yılından beri saatte 14 milyon dolar artıyor. 4 yılda en zenginlerin toplam serveti 405 milyar dolardan, 869 milyar dolara yükselirken, bu küresel enflasyon oranından üç kat daha hızlı bir artış olarak göze çarpıyor.

Oxfam verilerine göre, dünyanın en zengin beş kişisine ait servet, 2020 yılından beri saatte 14 milyon dolar artıyor. 4 yılda en zenginlerin toplam serveti 405 milyar dolardan, 869 milyar dolara yükselirken, bu küresel enflasyon oranından üç kat daha hızlı bir artış olarak göze çarpıyor.

Yoksullar tarafından bakıldığında, dünyadaki en yoksul kesim dünya nüfusunun yüzde 60'ı ve 4,77 milyar insandan oluşuyor. Bu kesimin servet kaybı, 2020'den bu yana 20 milyar dolara ulaşıyor.

Dünyada 791 milyon işçinin maaşları enflasyon oranında artmadı ve her bir işçi son iki yılda ortalama bir maaş kaybetti.

Dünyada 791 milyon işçinin maaşları enflasyon oranında artmadı ve her bir işçi son iki yılda ortalama bir maaş kaybetti.

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Erkin esenn

Ezanlar dalgalanacah bayraklar susmayacah, hamdolsuğ biz askeri ücretinen çoh rahat geçiniyoh, çoh şühür

Arwen

Hamdü senalar olsun 😴😴

s.rtc

Şahlanmayı yanlış anladılar