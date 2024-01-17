Eski Alışverişlere Bakıp İç Çekenler Toplanın: Aylar İçinde Fiyatlardaki Yükseliş Enflasyon Algısını Zorladı

Geçen yıllardaki fişleri bulduğumuzda özellikle son 3-4 yılda değişen maddi hayatımıza şöyle bir dalıp bakıyoruz. Bu alanda en büyük yardımcımız da artık vazgeçilmezimiz olan internet üzerinden online alışverişler. Herkese kendi enflasyonunu görme imkanı sunan online alıverişlerde eski defterleri karıştırmak psikolojimize ne kadar iyi gelecek bilemiyoruz ama yine de hesabın nasıl değiştiğini göstermesi açısından iyi bir kaynak olduğu kesin.

Not: Güncel fiyatlar 16 Ocak 2024'e aittir.

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