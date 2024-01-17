Eski Alışverişlere Bakıp İç Çekenler Toplanın: Aylar İçinde Fiyatlardaki Yükseliş Enflasyon Algısını Zorladı
Eski Alışverişlere Bakıp İç Çekenler Toplanın: Aylar İçinde Fiyatlardaki Yükseliş Enflasyon Algısını Zorladı
Geçen yıllardaki fişleri bulduğumuzda özellikle son 3-4 yılda değişen maddi hayatımıza şöyle bir dalıp bakıyoruz. Bu alanda en büyük yardımcımız da artık vazgeçilmezimiz olan internet üzerinden online alışverişler. Herkese kendi enflasyonunu görme imkanı sunan online alıverişlerde eski defterleri karıştırmak psikolojimize ne kadar iyi gelecek bilemiyoruz ama yine de hesabın nasıl değiştiğini göstermesi açısından iyi bir kaynak olduğu kesin.
Not: Güncel fiyatlar 16 Ocak 2024'e aittir.
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Uzun yıllar önce hayatımıza giren ancak pandemiyle vazgeçilmez olan online alışveriş, hem bu hayat yoğunluğu içinde hem de özellikle metropollerde zamandan tasarruf ederek kolaylık sağlıyor. Bir yandan da bizim için fiyat karşılaştırmalarını da kolaylaştırıyor.
Yaklaşık yüzde 65 enflasyonla kapadığımız 2023 yılında yapılan alışverişlere bir göz atalım istedik.
2023'te alınan bu mutfak aleti aslında kasım ayında alındığından 2 ay bile olmamış teslim edileli ve fiyatındaki değişim oranı yüzde 75.
Yine Kasım 2023'te alınan bu eğitim setinin fiyatındaki yükseliş ise yüzde 44,21 oranında olmuş. TÜİK'e bakarsak "okul öncesi eğitim ve ilköğretim" kalemi 3 aydır değişmemiş.
Ev gerecinin fiyatı Kasım 2023'te 219,99 TL'den Ocak 2024'te 399,99 TL'ye çıkmış. Artış yüzde 81,82 seviyesinde görünüyor.
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Nisan 2023'te alınan bir çocuk bisikletinin fiyatı 1.700 TL'den 2.800 TL'ye çıkmış görünüyor. Fiyat artışı yüzde 65, TÜİK artışı yüzde 30.
Elektrikli küçük ev aletlerinden ütünün değişimi de dikkat çekenlerden. Nisan 2023'te 469 TL olan ütünün fiyatı Ocak 2024'te 869 TL oluyor.
Bulaşık deterjanı fiyatı yüzde 100'den fazla artmış. Mart 2023'ten Ocak 2024'e 10 ayda artış oranı yüzde 129,22 oluyor.
Tuvalet kağıda da devrede! Yine Mart 2023'te 169,89 TL olan ürün Ocak 2024'te 202,90 TL ile insaflı bir artış yaşamış.
İklimle de alakalı olan kahve fiyatlarında da yükseliş ilginç! Ekim 2023'te 238 TL olan kahve, Ocak 2024'te 3 ay sonra yüzde 30 oranında artışla 310 TL olmuş.
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Temizlik ürünlerine geri dönersek kullan-at temizlik bezi, temmuzdan ocak ayına yüzde 57,46 oranında artış gösteriyor.
Kişisel bakım ürünlerinde de kurlardaki ilk yükseliş dönemindeki artış, hızını kesmiş görünse de sürüyor. Deodorantta artış yüzde 48 oranında olmuş.
Pet shop ürünlerindeki artış gündemden düşmüyor. Haziran 2023'te 169 TL olan ürünün güncel fiyatı 259,90 yani 6 ayda yüzde 54 artmış.
Daha temel ihtiyaçlara bakarsak; haziran ayında 555 TL olan 5 litrelik zeytinyağı fiyatı, ki daha eski fiyatlara bakmaya korkuyoruz, ocak ayında 1.400 TL olarak görülüyor. Oransal bazda yüzde 152,25 artmış.
Yine gıda da Haziran 2023'te 2 ürün 211,35 TL olurken, Ocak 2024'te tek ürün 376,15 TL oluyor. Yüzde 256'ya yakın bir yükseliş görülüyor.
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Bu oranlar ve fiyatlar satıcıya, stok durumuna, siteye, ürüne göre değişkenlik gösteriyor. Genel olarak bakıldığındaysa yükselişlerin maaş zamlarının üzerine çıktığı kesin görünüyor. Sizce?
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