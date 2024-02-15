Özgür Demirtaş, "Zamanında Yediğin Hurmalar Gelir Seni Tırmalar" Sözleriyle Seçim Sonrasına "Hazır Olun" Dedi
Özgür Demirtaş, "Zamanında Yediğin Hurmalar Gelir Seni Tırmalar" Sözleriyle Seçim Sonrasına "Hazır Olun" Dedi
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ucuz kredilere 'hurma' benzetmesi yanında enflasyonda düşüş için tarih verdi.
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Enflasyonda düşüş için gerek Merkez Bankası gerek Mehmet Şimşek herkes Haziran'ı işaret ediyor.
Özgür Demirtaş da seçimden sonra ekonomide olacakları ilginç ifadeler kullanarak anlattı.
Sorgulamalar da başladı.
Yorumlarda vatandaşın dayanacak gücü kalmadığı görülürken,
Emeklilerde diş de kalmadığı görüldü.
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Sağlığa zararlı stresin,
Ekonomide yapılanların sorgulandığı yorumlarda,
Ekonomide daha kötüsünün beklendiği görüldü.
İyi yanından bakanlar da olurken,
Geçmiş ekonomi politikaları da hatırlandı.
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Sizce hangi Haziran?
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