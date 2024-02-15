Özgür Demirtaş, "Zamanında Yediğin Hurmalar Gelir Seni Tırmalar" Sözleriyle Seçim Sonrasına "Hazır Olun" Dedi

Beklenen yükselişte zirvenin mayıs ya da haziranda görüleceği tahmin edilirken, yüzde 75-80 aralığı da zirvenin sayısal değeri oluyor. Sonrasında enflasyonda düşüş beklenirken, bu fiyatların düşüşü değil aylık enflasyonun yükselişinin hız kaybetmesi şeklinde olacak.