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Özgür Demirtaş, "Zamanında Yediğin Hurmalar Gelir Seni Tırmalar" Sözleriyle Seçim Sonrasına "Hazır Olun" Dedi

Özgür Demirtaş, "Zamanında Yediğin Hurmalar Gelir Seni Tırmalar" Sözleriyle Seçim Sonrasına "Hazır Olun" Dedi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.02.2024 - 15:57

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ucuz kredilere 'hurma' benzetmesi yanında enflasyonda düşüş için tarih verdi.

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Enflasyonda düşüş için gerek Merkez Bankası gerek Mehmet Şimşek herkes Haziran'ı işaret ediyor.

Enflasyonda düşüş için gerek Merkez Bankası gerek Mehmet Şimşek herkes Haziran'ı işaret ediyor.

Beklenen yükselişte zirvenin mayıs ya da haziranda görüleceği tahmin edilirken, yüzde 75-80 aralığı da zirvenin sayısal değeri oluyor. Sonrasında enflasyonda düşüş beklenirken, bu fiyatların düşüşü değil aylık enflasyonun yükselişinin hız kaybetmesi şeklinde olacak.

Özgür Demirtaş da seçimden sonra ekonomide olacakları ilginç ifadeler kullanarak anlattı.

Özgür Demirtaş da seçimden sonra ekonomide olacakları ilginç ifadeler kullanarak anlattı.
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Seçim sonrası ekonomi kerpeten gibi sıkacak. Hazır olun.

Zamanında yediğin hurmalar gelir seni tırmalar misali!

Ülke olarak zamanında yediğimiz UCUZ krediler, şimdi kusmuk olarak çıkacak!

HAZİRAN ayına kadar dayanın.

Oradan sonra Enflasyon inmeye başlayacak…

Sorgulamalar da başladı.

Sorgulamalar da başladı.
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Yorumlarda vatandaşın dayanacak gücü kalmadığı görülürken,

Yorumlarda vatandaşın dayanacak gücü kalmadığı görülürken,
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Emeklilerde diş de kalmadığı görüldü.

Emeklilerde diş de kalmadığı görüldü.
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Sağlığa zararlı stresin,

Sağlığa zararlı stresin,
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Ekonomide yapılanların sorgulandığı yorumlarda,

Ekonomide yapılanların sorgulandığı yorumlarda,
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Ekonomide daha kötüsünün beklendiği görüldü.

Ekonomide daha kötüsünün beklendiği görüldü.
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İyi yanından bakanlar da olurken,

İyi yanından bakanlar da olurken,
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Geçmiş ekonomi politikaları da hatırlandı.

Geçmiş ekonomi politikaları da hatırlandı.
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Sizce hangi Haziran?

Sizce hangi Haziran?
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