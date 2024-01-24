Kredi Kartlarına Sınırlama Bekleyen Bankalar Birliği Başkanı Çakar'dan Faiz ve Dolar Tahmini

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, ekonomi ve bankacılık sektörüne yönelik açıklamalarında, faiz indirimlerine yönelik açıklama yaptı. Çakar, dolar/TL için de hedef açıkladı.