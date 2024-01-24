Kredi Kartlarına Sınırlama Bekleyen Bankalar Birliği Başkanı Çakar'dan Faiz ve Dolar Tahmini
Kredi Kartlarına Sınırlama Bekleyen Bankalar Birliği Başkanı Çakar'dan Faiz ve Dolar Tahmini
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, ekonomi ve bankacılık sektörüne yönelik açıklamalarında, faiz indirimlerine yönelik açıklama yaptı. Çakar, dolar/TL için de hedef açıkladı.
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TBB Başkanı Alpaslan Çakar, TCMB'nin faiz artırımlarının ocak ayı itibarıyla tamamlanacağını düşündüğünü belirtirken, faiz indirimlerinde de son çeyreği işaret etti.
2024 yılında enflasyonun TCMB tahminlerine yakın yüzde 40-45 bandında oluşacağını bekleyen Çakar, önemli olanın enflasyonun yapışkan olmadan düşürülmesi olduğunu belirtti.
TL Mevduat faizlerinin yüzde 45-50, kredi faiz oranlarının yüzde 45-55, dolar faiz oranlarının da kredilerde yüzde 9 seviyesinde olduğunu belirten Çakar, yıl sonuna kadar faiz oranlarının çok artmasını beklemediğini aktardı.
Türkiye'de faiz indirimlerinin de takvim söylemenin doğru olmasa da son çeyrekte beklendiğini aktaran TBB Başkanı Çakar, yurt dışında girişlerin dolar/TL'de enflasyonun üzerinde olmadan 39-40 lira seviyesinde oluşacağını beklendiklerini de belirtti.
Kredi kartlarındaki büyümenin toplam kredilerin üç katı olmasına dikkat çeken Çakar, enflasyonla mücadele için kısıtlayıcı düzenlemelerin gelebileceğini söyledi. Toplam krediler yüzde 54 büyürken, kredi kartlarının yüzde 159 büyümesine yönelik limit ve taksit sınırlamaları da bekleniyor.
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