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Kredi Kartlarına Sınırlama Bekleyen Bankalar Birliği Başkanı Çakar'dan Faiz ve Dolar Tahmini

Kredi Kartlarına Sınırlama Bekleyen Bankalar Birliği Başkanı Çakar'dan Faiz ve Dolar Tahmini

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.01.2024 - 12:32

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, ekonomi ve bankacılık sektörüne yönelik açıklamalarında, faiz indirimlerine yönelik açıklama yaptı. Çakar, dolar/TL için de hedef açıkladı.

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TBB Başkanı Alpaslan Çakar, TCMB'nin faiz artırımlarının ocak ayı itibarıyla tamamlanacağını düşündüğünü belirtirken, faiz indirimlerinde de son çeyreği işaret etti.

TBB Başkanı Alpaslan Çakar, TCMB'nin faiz artırımlarının ocak ayı itibarıyla tamamlanacağını düşündüğünü belirtirken, faiz indirimlerinde de son çeyreği işaret etti.

Ziraat Bankası tarafından İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Çakar, ekonomi ve bankacılık sektörüne yönelik beklentilerini paylaştı.

2024 yılında enflasyonun TCMB tahminlerine yakın yüzde 40-45 bandında oluşacağını bekleyen Çakar, önemli olanın enflasyonun yapışkan olmadan düşürülmesi olduğunu belirtti.

2024 yılında enflasyonun TCMB tahminlerine yakın yüzde 40-45 bandında oluşacağını bekleyen Çakar, önemli olanın enflasyonun yapışkan olmadan düşürülmesi olduğunu belirtti.

Merkez Bankası'nın 25 Ocak Perşembe günkü faiz kararı toplantısına yönelik Çakar, faiz kararının piyasa faiz oranlarını çok fazla etkilemeyeceğini beklediğini belirtti.

TL Mevduat faizlerinin yüzde 45-50, kredi faiz oranlarının yüzde 45-55, dolar faiz oranlarının da kredilerde yüzde 9 seviyesinde olduğunu belirten Çakar, yıl sonuna kadar faiz oranlarının çok artmasını beklemediğini aktardı.

TL Mevduat faizlerinin yüzde 45-50, kredi faiz oranlarının yüzde 45-55, dolar faiz oranlarının da kredilerde yüzde 9 seviyesinde olduğunu belirten Çakar, yıl sonuna kadar faiz oranlarının çok artmasını beklemediğini aktardı.

Faiz artırım sürecinin ocak ayı itibarıyla tamamlanacağını beklendiklerini iletirken, Fed ve ECB'nin de izlenerek faizlerde inişin 2024 yılı içinde başlayacağını vurguladı.

Türkiye'de faiz indirimlerinin de takvim söylemenin doğru olmasa da son çeyrekte beklendiğini aktaran TBB Başkanı Çakar, yurt dışında girişlerin dolar/TL'de enflasyonun üzerinde olmadan 39-40 lira seviyesinde oluşacağını beklendiklerini de belirtti.

Türkiye'de faiz indirimlerinin de takvim söylemenin doğru olmasa da son çeyrekte beklendiğini aktaran TBB Başkanı Çakar, yurt dışında girişlerin dolar/TL'de enflasyonun üzerinde olmadan 39-40 lira seviyesinde oluşacağını beklendiklerini de belirtti.

Kredi kartlarındaki büyümenin toplam kredilerin üç katı olmasına dikkat çeken Çakar, enflasyonla mücadele için kısıtlayıcı düzenlemelerin gelebileceğini söyledi. Toplam krediler yüzde 54 büyürken, kredi kartlarının yüzde 159 büyümesine yönelik limit ve taksit sınırlamaları da bekleniyor.

Kredi kartlarındaki büyümenin toplam kredilerin üç katı olmasına dikkat çeken Çakar, enflasyonla mücadele için kısıtlayıcı düzenlemelerin gelebileceğini söyledi. Toplam krediler yüzde 54 büyürken, kredi kartlarının yüzde 159 büyümesine yönelik limit ve taksit sınırlamaları da bekleniyor.
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