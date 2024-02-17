Bursa Valiliği'nden Açıklama: 'İki Cansız Bedene Ulaşıldı' İddiasına Yalanlama
Bursa Valiliği'nden Açıklama: 'İki Cansız Bedene Ulaşıldı' İddiasına Yalanlama
Marmara Denizi’nde, İmralı Adası yakınlarında batan gemide kayıp olarak aranan 6 mürettebattan 2’sinin cansız bedenine ulaşıldığı iddiasına Bursa Valiliği'nden açıklama geldi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, '6 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde 705 personelimizle devam etmektedir' dedi.
Açıklama sonrası acı haber geldi. İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinde bulunan 6 mürettebattan birinin cansız bedenine Deniz Kuvvetleri’ne bağlı dalgıçlar ulaştı.
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Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken batan 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları, 3'üncü gününde de devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı (DHA) Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken batan 'Batuhan A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmalarında kayıp 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenlerinin de gemide olduğunun tespit edildiğini aktardı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, haberi yalanladı.
Demirtaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Karacabey'in kuzeyinde, 4 mil açığında battığı ihbarı alınan Batuhan A isimli ticari gemide bulunan 6 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde 705 personelimizle devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Bu açıklamalar sonrası acı bir haber geldi. İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinde bulunan 6 mürettebattan birinin cansız bedenine Deniz Kuvvetleri’ne bağlı dalgıçlar ulaştı.
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