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81 Yaşındaydı: Yeşilçam'ın Yıldızı Sevda Ferdağ Evinde Yaşamını Yitirdi

81 Yaşındaydı: Yeşilçam'ın Yıldızı Sevda Ferdağ Evinde Yaşamını Yitirdi

Kemal Sunal Yeşilçam
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.02.2024 - 17:27

Yeşilçam'ın usta oyuncularından 81 yaşındaki Sevda Ferdağ, sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde yaşamını yitirdi.

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Usta oyuncu Sevda Ferdağ, Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminde dolandırıcı Mahir'in ortağı rolüyle hafızlara kazınmıştı.

Usta oyuncu Sevda Ferdağ, Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminde dolandırıcı Mahir'in ortağı rolüyle hafızlara kazınmıştı.

Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ, sabah satlerinde Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Ferdağ, 150 filmde rol aldı.

Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ, sabah satlerinde Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Ferdağ, 150 filmde rol aldı.

81 yaşındaki Ferdağ, uzun süredir hastalıklarla mücadele ettiği öğrenildi.

81 yaşındaki Ferdağ, uzun süredir hastalıklarla mücadele ettiği öğrenildi.

Oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı "Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasıyla verdi.

Oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı "Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasıyla verdi.

İşte o paylaşım:

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