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Aday Listeleri İçin Kritik Gün: Bugün 17:00'ye Kadar YSK'ya Teslim Edilecek

Aday Listeleri İçin Kritik Gün: Bugün 17:00'ye Kadar YSK'ya Teslim Edilecek

YSK seçim
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.02.2024 - 07:44

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin seçim takvimi hızla işliyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için bugün kritik gün. Aday listeleri bugün 17:00'ye kadar YSK'ya teslim edilecek. 

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Siyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek. Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri ise 3 Mart'ta ilan edilecek.

Siyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek. Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri ise 3 Mart'ta ilan edilecek.

Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek. Seçmen 31 Mart'ta sandık başına gidecek.

Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek. Seçmen 31 Mart'ta sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvime göre siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına saat 17.00'ye kadar iletecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvime göre siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına saat 17.00'ye kadar iletecek.

Doğudaki illerde oy kullanma işlemi saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erecek. Batıdaki illerde ise oy kullanma işlemi 08.00'de başlayacak, 17.00'de tamamlanacak.

Doğudaki illerde oy kullanma işlemi saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erecek. Batıdaki illerde ise oy kullanma işlemi 08.00'de başlayacak, 17.00'de tamamlanacak.

Seçime katılacak 35 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlendi. Kuraya göre, partiler oy pusulasında şöyle sıralandı:

Seçime katılacak 35 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlendi. Kuraya göre, partiler oy pusulasında şöyle sıralandı:

'1 AK Parti, 2 İYİ Parti, 3 Sol Parti, 4 Büyük Birlik Partisi, 5 Memleket Partisi, 6 Anavatan Partisi, 7 Demokratik Sol Parti, 8 Yeniden Refah Partisi, 9 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 10 Türkiye Komünist Partisi, 11 Anadolu Birliği Partisi, 12 Zafer Partisi, 13 Halkın Kurtuluş Partisi, 14 Türkiye Komünist Hareketi, 15 Bağımsız Türkiye Partisi, 16 Gelecek Partisi, 17 Yeni Türkiye Partisi, 18 CHP, 19 Emek Partisi, 20 HÜDAPAR, 21 Hak ve Özgürlükler Partisi, 22 Ocak Partisi, 23 Adalet Birlik Partisi, 24 Demokrat Parti, 25 Güç Birliği Partisi, 26 Millet Partisi, 27 Milli Yol Partisi, 28 Adalet Partisi, 29 Genç Parti, 30 Aydınlık Demokrasi Partisi, 31 MHP, 32 Türkiye İşçi Partisi, 33 Demokrasi ve Atılım Partisi, 34 Saadet Partisi ve 35 Vatan Partisi'

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