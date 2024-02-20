Aday Listeleri İçin Kritik Gün: Bugün 17:00'ye Kadar YSK'ya Teslim Edilecek
Aday Listeleri İçin Kritik Gün: Bugün 17:00'ye Kadar YSK'ya Teslim Edilecek
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Siyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek. Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri ise 3 Mart'ta ilan edilecek.
Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek. Seçmen 31 Mart'ta sandık başına gidecek.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvime göre siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına saat 17.00'ye kadar iletecek.
Doğudaki illerde oy kullanma işlemi saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erecek. Batıdaki illerde ise oy kullanma işlemi 08.00'de başlayacak, 17.00'de tamamlanacak.
Seçime katılacak 35 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlendi. Kuraya göre, partiler oy pusulasında şöyle sıralandı:
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