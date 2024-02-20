Aday Listeleri İçin Kritik Gün: Bugün 17:00'ye Kadar YSK'ya Teslim Edilecek

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin seçim takvimi hızla işliyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için bugün kritik gün. Aday listeleri bugün 17:00'ye kadar YSK'ya teslim edilecek.