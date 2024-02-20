İstanbul'da Aidat Fiyatları Kiralarla Yarışıyor! Ankara ve İzmir'de de Artış Yüzde 50'yi Geçti!
İstanbul'da Aidat Fiyatları Kiralarla Yarışıyor! Ankara ve İzmir'de de Artış Yüzde 50'yi Geçti!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/a...
Son yıllarda, konut fiyatları ve kiralar kadar gündemde olan aidatlara yapılan zamlar dikkat çekiyor. EVA Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan araştırma aidat zamlarının İstanbul'da yüzde 25 ila 71 bandında olduğunu gösteriyor. Son üç yıllık artış bazı sitelerde yüzde 300'e kadar ulaştı. Üstelik yalnızca İstanbul'da değil İzmir ve Ankara'da aidat zamları hem ev sahipleri hem de kiracıların ortak sorunu haline geldi.
İşte, detaylar...
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Son dönemlerde ev sahiplerinin de kiracıların da sorunu haline gelen aidat zamlarına ilişkin araştırma verileri dikkat çekti!
Son üç yılda aidat fiyatlarındaki artış yüzde 300'e kadar ulaştı!
İstanbul'da ortalama aidat tutarı bin 600 liraya yükseldi!
Peki, İstanbul'da Hangi İlçe Kaç Para Aidat Ödüyor?
Ankara ve İzmir'de de aidat fiyatlarındaki artış yüzde 50'nin üzerinde!
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