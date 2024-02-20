İstanbul'da Aidat Fiyatları Kiralarla Yarışıyor! Ankara ve İzmir'de de Artış Yüzde 50'yi Geçti!

İstanbul'da 100 metrekare alana sahip daire başına ortalama aidat tutarı 1.600 liraya yükseldi! Lüks sitelerde ise aidat bedeli 50 bin TL'ye kadar çıktı.

Değerleme Koordinatörü Serkan Bal'ın Hürriyet'e yaptığı açıklamaya göre, araştırma verileri Beşiktaş'ta kimi lüks sitelerde 32 bin liradan 50 bin liraya varan aidat tutalarının olduğuna işaret etti. Üsküdar, Beykoz ve Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yer alan kimi rezidanslarda ise rakamın 8 ila 20 bin lira aralığında olduğuna işaret etti.

İstanbul'da ilçelere göre aidatları ve zam oranlarını listeleyen şirketin oluşturulduğu tablolar da dikkat çekti.