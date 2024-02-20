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İstanbul'da Aidat Fiyatları Kiralarla Yarışıyor! Ankara ve İzmir'de de Artış Yüzde 50'yi Geçti!

İstanbul'da Aidat Fiyatları Kiralarla Yarışıyor! Ankara ve İzmir'de de Artış Yüzde 50'yi Geçti!

kira
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
20.02.2024 - 12:10

Son yıllarda, konut fiyatları ve kiralar kadar gündemde olan aidatlara yapılan zamlar dikkat çekiyor. EVA Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan araştırma aidat zamlarının İstanbul'da yüzde 25 ila 71 bandında olduğunu gösteriyor. Son üç yıllık artış bazı sitelerde yüzde 300'e kadar ulaştı. Üstelik yalnızca İstanbul'da değil İzmir ve Ankara'da aidat zamları hem ev sahipleri hem de kiracıların ortak sorunu haline geldi.

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/a...
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Son dönemlerde ev sahiplerinin de kiracıların da sorunu haline gelen aidat zamlarına ilişkin araştırma verileri dikkat çekti!

Son dönemlerde ev sahiplerinin de kiracıların da sorunu haline gelen aidat zamlarına ilişkin araştırma verileri dikkat çekti!

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, EVA Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan araştırma aidat zamlarına ilişkin önemli verileri gözler önüne serdi. Araştırma verileri, özellikle büyükşehirlerde vatandaşların şikayet ettiği önemli bir konu haline gelen aidat zamlarına dikkat çekti. 

Değerleme Koordinatörü Serkan Bal'ın yaptığı açıklamaya göre, 2022 yılınının ilk dönemlerinde yüzde 40 civarı olan artışlar, 2023 yılında yüzde 77'ye yükseldi. Bazı ilçelerde ise bu oranın yüzde 100 ila 155 arasında değişiklik gösterdiğini bildirdi.

Son üç yılda aidat fiyatlarındaki artış yüzde 300'e kadar ulaştı!

Son üç yılda aidat fiyatlarındaki artış yüzde 300'e kadar ulaştı!

Araştırma verilerine göre, 2024 yılının ilk aylarında aidat bedelleri yüzde 25 ila 71 bandında artış gösterdi. Bu verilerle birlikte son üç yılın verileri ele aldığında; 2022 yılının Ocak ayından bu yana aidat artışlarının ortalama yüzde 168 olduğu görüldü. Bazı ilçelerde yer alan sitelerde ise bu oran yüzde 200 ila 300'e kadar ulaştı.

İstanbul'da ortalama aidat tutarı bin 600 liraya yükseldi!

İstanbul'da ortalama aidat tutarı bin 600 liraya yükseldi!

İstanbul'da 100 metrekare alana sahip daire başına ortalama aidat tutarı 1.600 liraya yükseldi! Lüks sitelerde ise aidat bedeli 50 bin TL'ye kadar çıktı. 

Değerleme Koordinatörü Serkan Bal'ın Hürriyet'e yaptığı açıklamaya göre, araştırma verileri Beşiktaş'ta kimi lüks sitelerde 32 bin liradan 50 bin liraya varan aidat tutalarının olduğuna işaret etti. Üsküdar, Beykoz ve Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yer alan kimi rezidanslarda ise rakamın 8 ila 20 bin lira aralığında olduğuna işaret etti. 

İstanbul'da ilçelere göre aidatları ve zam oranlarını listeleyen şirketin oluşturulduğu tablolar da dikkat çekti.

Peki, İstanbul'da Hangi İlçe Kaç Para Aidat Ödüyor?

Peki, İstanbul'da Hangi İlçe Kaç Para Aidat Ödüyor?

İstanbul'da 100 metrekarelik bir dairenin ortalama aidat bedelinin en yüksek olduğu ilçe Beşiktaş oldu. 

Beşiktaş'ı Şişli, Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz ve Beyoğlu takip etti.

Ankara ve İzmir'de de aidat fiyatlarındaki artış yüzde 50'nin üzerinde!

Ankara ve İzmir'de de aidat fiyatlarındaki artış yüzde 50'nin üzerinde!

Araştırma verilerine göre İzmir genelinde yaşanan aidat artış oranları İstanbul'a kıyasla daha yüksek. İzmir'de aidat fiyatları yüzde 65 oranında artış gösterdi. 

100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aidat bedeli ele alındığında  Karşıyaka'da bu miktar 1.900 TL olurken, Bornova ve Bayraklı'da 1.600 TL civarında. Çeşme'de ise 4.500 liradan 9.500 liraya kadar ulaşan rakamlar söz konusu. 

Ankara'da aidat artışlarının ise yüzde 50 civarında olduğunu gösteren araştırma, Çankaya'da 100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aylık aidat bedelinin 1.750 TL olduğuna işaret etti. Çankaya'yı, 1.100 TL ile Gölbaşı, 750 TL ile Yenimahalle ve 700 TL ile Etimesgut takip etti. Lüks sitelerde ise fiyatların 5 bin liradan 10 bin liraya kadar ulaştığı görüldü.

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