Akaryakıt Fiyatları Yeniden Değişiyor! Bu Kez Motorine İndirim Geliyor!

Küresel piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Brent petrol fiyatları, Şubat ayının en yüksek seviyelerinde seyrederken akaryakıt fiyatlarında beklenmedik düşüş ise dikkat çekti. Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek, fakat bu kez gece yarısı motorine indirim gelecek. Peki, motorine ne kadar indirim gelecek? LPG ve benzin fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?

İşte, 20 Şubat Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.