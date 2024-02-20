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Akaryakıt Fiyatları Yeniden Değişiyor! Bu Kez Motorine İndirim Geliyor!

Akaryakıt Fiyatları Yeniden Değişiyor! Bu Kez Motorine İndirim Geliyor!

Akaryakıt Benzin Motorin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
20.02.2024 - 10:40

Küresel piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Brent petrol fiyatları, Şubat ayının en yüksek seviyelerinde seyrederken akaryakıt fiyatlarında beklenmedik düşüş ise dikkat çekti. Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek, fakat bu kez gece yarısı motorine indirim gelecek. Peki, motorine ne kadar indirim gelecek? LPG ve benzin fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?  

İşte, 20 Şubat Salı günü İstanbulAnkara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

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Motorine indirim geliyor!

Motorine indirim geliyor!

Geçtiğimiz hafta pompaya yansıyan zamla birlikte 45 liraya dayanan motorin fiyatlarında bu kez düşüş bekleniyor. NTV'nin haberine göre motorin grubuna gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılacak. 

21 Şubat Çarşamba gününden itibaren geçerli olması beklenen motorin indiriminin 1 lira 21 kuruş olacağı öngörülüyor.

Benzine Zam veya İndirim Var mı?

Benzine Zam veya İndirim Var mı?

Motorin grubuna gelen indirim araç sahiplerini benzin için de benzer bir beklentiye soktu. Fakat henüz sektör temsilcilerinden konuya ilişkin bir beklenti açıklaması gelmedi. Benzin ve LPG gurubu için henüz bir indirim ya da zam beklenmiyor. 

İşte, güncel akaryakıt fiyatları 👇

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Brent petrol, 20 Şubat Salı sabahı 83,47 dolardan alıcı buluyor.

  • Brent petrol önceki kapanış fiyatı ise 83,56 dolardı.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 41.13 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 44.28 TL

  • LPG litre fiyatı 19.99 TL 

İstanbul Avrupa yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 41.22 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 44.35 TL

  • LPG litre fiyatı 20.49 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 41.93 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 45.11 TL

  • LPG litre fiyatı 20.39 TL

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İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 42.15 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 45.33 TL

  • LPG litre fiyatı 20.07 TL

UYARI: Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.

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