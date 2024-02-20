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Bayram En Çok Ona Yaradı: Üç Farklı Yerde Sahne Alacak Olan Hadise Kazancıyla Bayram Edecek

Bayram En Çok Ona Yaradı: Üç Farklı Yerde Sahne Alacak Olan Hadise Kazancıyla Bayram Edecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.02.2024 - 16:46

Henüz Ramazan ayı başlamadan, Ramazan Bayramı'nda hangi şarkıcıların nerede sahne alacağı belli olmaya başladı. Tabii son zamanların en popüler isimlerinden Hadise de Ramazan Bayramı'nı boş geçmeyecek. Posta Gazetesi'nin haberine göre, üç farklı yerde sahne alacak olan Hadise, kazancıyla resmen bayram edecek!

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Pop müziğin başarılı isimlerinden Hadise, sahne şovlarına hız kesmeden devam ediyor.

Pop müziğin başarılı isimlerinden Hadise, sahne şovlarına hız kesmeden devam ediyor.

Sektöre adım attığı ilk günden itibaren gündemden düşmeyen Hadise, özellikle sahne şovlarıyla sık sık gündemimize geliyor. Birçok programa da katılan isim, yeri geliyor günlerce konuşulacak açıklamalara imza atıyor.

Hadise'nin hem cesur hem de ışıl ışıl konser stili ve sahne şovları da birçok kişi tarafından beğeniliyor.

Hadise'nin hem cesur hem de ışıl ışıl konser stili ve sahne şovları da birçok kişi tarafından beğeniliyor.

Haliyle Hadise, son dönemlerde konserlerine tam gaz devam ediyor! Üstelik sadece ülkemizle de yetinmiyor, yurtdışında pek çok konser veriyor.

Gelin görün ki sahne şovlarıyla sevdiğimiz Hadise, İstanbul konserinin ardından dillere düşmüştü.

Gelin görün ki sahne şovlarıyla sevdiğimiz Hadise, İstanbul konserinin ardından dillere düşmüştü.

Şarkılarında duygusal anlar yaşayarak şarkıyı söylemekle kalmayan Hadise, son sahne şovunda herkesin diline düştü. 

Sebebi ise sahneye kocaman bir ayna getirmesi, bu aynaya bakarak şarkı söylemesiydi!

Ayrıca aynanın kirini ne siz sorun ne biz söyleyelim;

Hadise, şimdilerde ise Ramazan Bayramı'nda sahne almaya hazırlanıyor, hem de 3 farklı yerde!

Hadise, şimdilerde ise Ramazan Bayramı'nda sahne almaya hazırlanıyor, hem de 3 farklı yerde!

Posta Gazetesi'nin aktardığına göre, Hadise Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs, Antalya ve Bodrum'da sevenleriyle buluşacak. 

Oldukça yoğun bir program bekliyor kendisini anlayacağınız. Peki ya karşılığı ne olacak?

Hadise'nin bu üç konser ile toplamda 15 milyon lira kazanacağı iddia edildi. Sizin anlayacağınız, Hadise'nin cüzdanı yine bayram edecek!

Hadise'nin bu üç konser ile toplamda 15 milyon lira kazanacağı iddia edildi. Sizin anlayacağınız, Hadise'nin cüzdanı yine bayram edecek!

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