Bayram En Çok Ona Yaradı: Üç Farklı Yerde Sahne Alacak Olan Hadise Kazancıyla Bayram Edecek
Bayram En Çok Ona Yaradı: Üç Farklı Yerde Sahne Alacak Olan Hadise Kazancıyla Bayram Edecek
Henüz Ramazan ayı başlamadan, Ramazan Bayramı'nda hangi şarkıcıların nerede sahne alacağı belli olmaya başladı. Tabii son zamanların en popüler isimlerinden Hadise de Ramazan Bayramı'nı boş geçmeyecek. Posta Gazetesi'nin haberine göre, üç farklı yerde sahne alacak olan Hadise, kazancıyla resmen bayram edecek!
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Pop müziğin başarılı isimlerinden Hadise, sahne şovlarına hız kesmeden devam ediyor.
Hadise'nin hem cesur hem de ışıl ışıl konser stili ve sahne şovları da birçok kişi tarafından beğeniliyor.
Gelin görün ki sahne şovlarıyla sevdiğimiz Hadise, İstanbul konserinin ardından dillere düşmüştü.
Hadise, şimdilerde ise Ramazan Bayramı'nda sahne almaya hazırlanıyor, hem de 3 farklı yerde!
Hadise'nin bu üç konser ile toplamda 15 milyon lira kazanacağı iddia edildi. Sizin anlayacağınız, Hadise'nin cüzdanı yine bayram edecek!
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