Ayşe Arman, Feyza Altun'un Gözaltına Alınması Hakkında "Seçim Öncesi Kendi Tabanına Selam Çakma" Dedi!
Ayşe Arman, Feyza Altun'un Gözaltına Alınması Hakkında "Seçim Öncesi Kendi Tabanına Selam Çakma" Dedi!
Gazeteci ve köşe yazarı Ayşe Arman, sosyal medya paylaşımları yüzünden 'halkı kin ve düşmanlığa sevk' suçuyla gözaltına alınan Avukat Feyza Altun hakkında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Arman, 'Seçim yaklaştı ya, ülkede çok çok acayip şeyler oluyor' diyerek yaşanlara tepki gösterdi.
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Avukat Feyza Altun aktif olarak kullandığı Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı "şeriat" paylaşımları yüzünden büyük ses getirdi.
Fitili ateşleyen paylaşım ise işte tam bu oldu. Altun, Farsça paylaşımının altına gelen "Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” yorumun kayıtsız kalamamıştı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlattı. Ünlü avukat aynı gün içinde gözaltına alındı.
Her açıklamasında "Türkiye her zaman laik bir ülke olacak" diyen Altun, Beykoz Adliyesi'nden tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
Hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Altun, sosyal medyada yine ve yeniden gündem oldu.
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Feyza Altun hakkında sayısız ünlü isim ve sosyal medya kullanıcısı paylaşım yaptı. Bu isimlerden biri de yazar ve gazeteci Ayşe Arman oldu.
"Seçim yaklaştı ya, ülkede çok çok acayip şeyler oluyor. Siz de takip ediyorsunuzdur. İyice tımarhaneye döndükkk🙄" açıklamasında bulunan Arman, yapılan gözaltının "Seçim öncesi kendi tabanına selam çakma olarak" değerlendirdi.
Ayşe Arman'ın Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın tamamını da buraya ekliyoruz:
Ayşe Arman, Feyza Altun'un serbest bırakılmasından sonra da "Güno’lardan bi demet💐 güne güzel başlamak💕" diyerek yaptığı paylaşımla gündem oldu.
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E öyle zaten, bu tarz olaylar özellikle gündem başka şeylerle dolu iken ekmeklerine yağ sürmekten başka halta yaramıyor. Ne s*kim oldu şimdi herşeyi bıraktık... Devamını Gör
20 yıldır aynı şeyi söyleyip duruyorlar.. sadece günü kurtarıp ona inanaları kandırmak için yaptıkları bişey bu
belediyeleri kazandıktan sonra nasıl şeriatı getirmeye çalışacaklar görün.
20 yıldır aynı yalan :) İNŞALLAH HAKLI ÇIKARSIN
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