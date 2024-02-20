Ayşe Arman, Feyza Altun'un Gözaltına Alınması Hakkında "Seçim Öncesi Kendi Tabanına Selam Çakma" Dedi!

'Seçim yaklaştı ya, ülkede çok çok acayip şeyler oluyor. Siz de takip ediyorsunuzdur. İyice tımarhaneye döndükkk🙄

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında, attığı twitleri gerekçe göstererek soruşturma başlattı. Ha beğenirsiniz beğenmezsiniz o twitleri, üslup hoşunuza gider gitmez, bazıları kastını açmış da olabilir amaaaaa ortada bi ‘suç’ yok. Bu gözaltı nedir yahu!!!! Manasız manasız işler. Şaka gibi. Seçim öncesi kendi tabanına selam çakma olarak değerlendiriyorum.

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Ama bizim de 1 kere daha, (gerekirse 1000 kere) haykırmamız gerekiyor. İyice kafalara kazınması için…

Türkiye, şeriatla yönetilmiyor!!! Hiç bir zaman da yönetilmeyecek!!!!

#feyzaltun'