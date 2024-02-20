Feyza Altun'un Gözaltına Alınmasının Ardından Seher Sultan Şok İddialarda Bulundu!
Feyza Altun'un Gözaltına Alınmasının Ardından Seher Sultan Şok İddialarda Bulundu!
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Seher Sultan ve Feyza Altun ilk kez Dilan Polat davasında karşı karşıya gelmişlerdi. Ancak ipler gerilmeye devam etti.
Hatta geçtiğimiz hafta ikili resmen mahalle kavgasına dönen bir tartışmaya girmişti. Küfürler havalarda uçuşmuştu...
Sultan o yazışmalarında Altun'a "Seni cezaevine sokacağım! Ve bunun için bile dua edeceksin!" diye tehditler savurmuştu.
Sonrasında ise hakaretlerine devam etmişti... Derken, Altun dün şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınınca Sultan, yine sessiz kalmadı.
Gazeteci, işin arkasında başka şeyler döndüğünü ima ederek Altun hakkında, "Evindeki aramada elde edilecek dijitallerden neler çıkacak göreceksiniz. Ait olduğu yer cezaevi" diye yazdı.
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"Bunlar daha iyi günlerin" diye seslenen Sultan, "Paketlenecek zaten. Oyun oynuyor kanmayın" diye de kamuoyuna seslendi.
"Feyza Altun, sandığınızdan uzun süre gözaltında kalabilir. Siyasi iltica için oyun oynadı. Oysa İpsala’dan kafasını uzatsa paket olacak" diye de iddialarına devam etti.
Ayrıca "Whatsapp’ımı patlatmaya çalıştılar" diye yeni bir paylaşım daha yaptı: "Feyza Altun, evliyken sevgilisi olan zat, kedicik, G.K ve diğerleri hakkında büyük bir operasyon hazırlığı var. Bunlar zaten farkındalar. Bir anda ülkeyi ayağa kaldırmak için oyun oynadılar. Magazin sevmem. Yazmak istemedim" dedi.
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Bu sabah gözaltına alınan avukat Feyza Altun, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bundan sonra neler olacağı ise merak konusu. Takipte kalın!
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