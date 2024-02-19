Yaptırdığı Estetiklerle Son Hali Gündem Olan Rafet El Roman: "Sanırım Işıktan Kaynaklandı!"
Yaptırdığı Estetiklerle Son Hali Gündem Olan Rafet El Roman: "Sanırım Işıktan Kaynaklandı!"
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, son günlerde yüzündeki değişiklikle gündeme gelmişti. Bu konuda merak edilenleri gidermek adına bir açıklama yaptı.
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Türk pop müziğinin tanınmış ismi Rafet El Roman, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'taki bir etkinlikte sahne aldı.
90'ların popüler isimlerinden olan Rafet El Roman, bu kez dans yetenekleriyle gündem oluşturdu.
Sıra dışı dans figürleri ve enerjik performansı ile dikkat çeken sanatçı, sosyal medya kullanıcılarının da yoğun ilgisini çekti.
Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Rafet El Roman, iki kez evlenip boşandıktan sonra, şu anda kendisinden 24 yaş küçük olan Yasemin Gergeç ile birliktelik yaşıyor.
55 yaşındaki sanatçı, son zamanlarda yaptırdığı estetik operasyonlarla da adından sıkça söz ettirdi.
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Sahneye çıkmadan önce bu konu hakkında da açıklamalarda bulunan Rafet El Roman, "Birkaç yerimize doktor arkadaşlar sağ olsun botoks yaptı. Ama öyle göründüğü gibi de değil" dedi.
"İlk zamanlarda ekranlarda tuhaf görünüyordu. Şimdi baktığınız zaman normal görünüyorum" diyen ünlü şarkıcı, "O görüntü nasıl ortaya çıktı, ben de çözemedim. Sanırım ışıktan kaynaklandı" diye savundu.
Ama öyle görüldüğü gibi bir vahim durum yok" diye de ekledi:
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