Yaptırdığı Estetiklerle Son Hali Gündem Olan Rafet El Roman: "Sanırım Işıktan Kaynaklandı!"

'Aslında arkadaşlar sahne insanı olunca insan biraz da merak ediyor. Çevremizde bu konuda bilgili olan sevenlerimiz, arkadaşlarımız var. Sürekli davet ediyorlar. Güzel kremlerimiz var, yok efendim bakım yapalım. Benim de yaş ilerledikçe bu tür şeyler ilgimi çekiyor. Bu estetik olayı son zamanlarda dünyayı sarmış bir durumda. Benim komşularım bile yaptırıyor. Herkes yaptırıyor.'