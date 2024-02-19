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Yaptırdığı Estetiklerle Son Hali Gündem Olan Rafet El Roman: "Sanırım Işıktan Kaynaklandı!"

Yaptırdığı Estetiklerle Son Hali Gündem Olan Rafet El Roman: "Sanırım Işıktan Kaynaklandı!"

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 09:22

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, son günlerde yüzündeki değişiklikle gündeme gelmişti. Bu konuda merak edilenleri gidermek adına bir açıklama yaptı.

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Türk pop müziğinin tanınmış ismi Rafet El Roman, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'taki bir etkinlikte sahne aldı.

Türk pop müziğinin tanınmış ismi Rafet El Roman, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'taki bir etkinlikte sahne aldı.

90'ların popüler isimlerinden olan Rafet El Roman, bu kez dans yetenekleriyle gündem oluşturdu.

90'ların popüler isimlerinden olan Rafet El Roman, bu kez dans yetenekleriyle gündem oluşturdu.

Sıra dışı dans figürleri ve enerjik performansı ile dikkat çeken sanatçı, sosyal medya kullanıcılarının da yoğun ilgisini çekti.

Sıra dışı dans figürleri ve enerjik performansı ile dikkat çeken sanatçı, sosyal medya kullanıcılarının da yoğun ilgisini çekti.

Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Rafet El Roman, iki kez evlenip boşandıktan sonra, şu anda kendisinden 24 yaş küçük olan Yasemin Gergeç ile birliktelik yaşıyor.

Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Rafet El Roman, iki kez evlenip boşandıktan sonra, şu anda kendisinden 24 yaş küçük olan Yasemin Gergeç ile birliktelik yaşıyor.

55 yaşındaki sanatçı, son zamanlarda yaptırdığı estetik operasyonlarla da adından sıkça söz ettirdi.

55 yaşındaki sanatçı, son zamanlarda yaptırdığı estetik operasyonlarla da adından sıkça söz ettirdi.
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Sahneye çıkmadan önce bu konu hakkında da açıklamalarda bulunan Rafet El Roman, "Birkaç yerimize doktor arkadaşlar sağ olsun botoks yaptı. Ama öyle göründüğü gibi de değil" dedi.

Sahneye çıkmadan önce bu konu hakkında da açıklamalarda bulunan Rafet El Roman, "Birkaç yerimize doktor arkadaşlar sağ olsun botoks yaptı. Ama öyle göründüğü gibi de değil" dedi.

"İlk zamanlarda ekranlarda tuhaf görünüyordu. Şimdi baktığınız zaman normal görünüyorum" diyen ünlü şarkıcı, "O görüntü nasıl ortaya çıktı, ben de çözemedim. Sanırım ışıktan kaynaklandı" diye savundu.

"İlk zamanlarda ekranlarda tuhaf görünüyordu. Şimdi baktığınız zaman normal görünüyorum" diyen ünlü şarkıcı, "O görüntü nasıl ortaya çıktı, ben de çözemedim. Sanırım ışıktan kaynaklandı" diye savundu.

Ama öyle görüldüğü gibi bir vahim durum yok" diye de ekledi:

Ama öyle görüldüğü gibi bir vahim durum yok" diye de ekledi:

'Aslında arkadaşlar sahne insanı olunca insan biraz da merak ediyor. Çevremizde bu konuda bilgili olan sevenlerimiz, arkadaşlarımız var. Sürekli davet ediyorlar. Güzel kremlerimiz var, yok efendim bakım yapalım. Benim de yaş ilerledikçe bu tür şeyler ilgimi çekiyor. Bu estetik olayı son zamanlarda dünyayı sarmış bir durumda. Benim komşularım bile yaptırıyor. Herkes yaptırıyor.'

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