Popstar Mehtap Pavyonda Yaşadığı Olayı 'Kuzeni' Hülya Avşar'a Anlattı: "Bir Sevişmedikleri Kaldı!"
Popstar Mehtap Pavyonda Yaşadığı Olayı 'Kuzeni' Hülya Avşar'a Anlattı: "Bir Sevişmedikleri Kaldı!"
Popstar yarışması ile adını duyuran Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar ile akraba olduğunu duyurmuştu. Hülya Avşar'ın sunduğu 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına katılan Popstar Mehtap, pavyonlarla ilgili bir soruya 'Bir sevişmedikleri kalıyor' şeklinde bir yanıt verdi.
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Son zamanlarda popülerliği artan ve adından sıkça söz ettiren Mehtap Yılmaz, açıklamalarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Özellikle "İnci Taneleri" dizisinde Dilber performansı sonrası dikkatleri üzerine çeken Yılmaz, geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Hülya Avşar ile akraba olduklarını belirtmişti.
Yılmaz, Hülya Avşar'ın kendisini sürekli olarak aradığını ifade etti. Yılmaz, "Hülya Avşar benim öz kuzenim, benim ailem de Avşar'lardan" dedi.
Ayrıca Yılmaz, "Sayın Hülya Avşar'a çok teşekkür ederim. Hastanede yattığım sürece beni hiç yalnız bırakmadı. Biz Hülya Avşar'la kuzeniz. Annem Avşar'lardan" şeklinde konuştu. Yılmaz'ın bu açıklamaları, magazin dünyasında geniş yankı buldu.
Popstar Mehtap İnci Taneleri dizisindeki pavyon sahnelerine yönelik eleştirileri de gündemde geniş yer buldu. Bu konuda Hülya Avşar'ın kendisine yönelik soruları da dikkat çekti.
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"Bir Hülya Avşar Sohbeti" programına katılan Popstar Mehtap'ın fragmanda sarf ettiği sözler dikkat çekti.
Programın fragmanında Avşar'ın Yılmaz'a "Ne yapıyorlar gözünün önünde sen sahnedeyken?" şeklinde bir soru yöneltti.
Popstar Mehtap ise bu soruya verdiği yanıt ile pavyonlara neden tepkili olduğunu açıkladı: "Bir tek sevişmedikleri kalıyordu yani sevişmeye kadar gidiyorlardı..."
İşte o fragman:
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