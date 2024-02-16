Popstar Mehtap Pavyonda Yaşadığı Olayı 'Kuzeni' Hülya Avşar'a Anlattı: "Bir Sevişmedikleri Kaldı!"

Popstar yarışması ile adını duyuran Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar ile akraba olduğunu duyurmuştu. Hülya Avşar'ın sunduğu 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına katılan Popstar Mehtap, pavyonlarla ilgili bir soruya 'Bir sevişmedikleri kalıyor' şeklinde bir yanıt verdi.