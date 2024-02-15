Feyza Altun Paylaştı: Boşanmak İsteyen Bir Erkeğin Dilekçeye Yazdığı Akıl Almaz Sebep!
Feyza Altun Paylaştı: Boşanmak İsteyen Bir Erkeğin Dilekçeye Yazdığı Akıl Almaz Sebep!
Dilan Polat, Tayyargiller gibi son zamanların çok konuşulan olaylarının peşine düşen Avukat Feyza Altun, Twitter (X) hesabından bir garip boşanma sebebini yazdı.
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Sosyal medya platformlarındaki popüler figürler, Feyza Altun'un dikkatli gözünden kaçmıyor.
Bilindiği üzere, Altun'un radarına girenler genellikle gazabından kurtulamıyor.
Feyza Altun, son zamanlarda sosyal medya fenomenlerini yakından inceliyor ve hakkındaki araştırmalarının ayrıntılarını paylaşıyor.
Altun, bu incelemelerine Dilan Polat ile başlamış ve ardından ÖzlemTayyar Öz çiftini mercek altına almıştı.
Altun, günümüzde en çok konuşulan isimlerden biri haline gelmiş durumda.
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Sosyal medya fenomenleri için adeta bir korku unsuru olan Altun, geçtiğimiz gün dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Kendisine gelen bir boşanma dilekçesini okuyan Altun, karısından boşanmak isteyen eşin yazdıkları karşısında şok oldu.
Mağdur olduğunu iddia eden eş, karısından boşanmak için ilginç bir bahane bulmuş. Okuyunca "Bu kimin aklına gelir ki?!" diyebildik.
Altun'un paylaşımına göre koca, karısından "El, ar dinlemeden olur olmaz konuştuğu ve kahkaha attığı için" boşanmak istiyor.
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Belli ki Altun bu açıklama karşısında çileden çıktı ki yorumu bizlere bıraktı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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