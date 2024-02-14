Tevhid Bayrağı Açan Kişiye Yumruk Atmıştı: Duruşmada Bayrak Tartışması Çıktı!
Tevhid Bayrağı Açan Kişiye Yumruk Atmıştı: Duruşmada Bayrak Tartışması Çıktı!
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye...
Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) liderliğinde İstanbul'da 1 Ocak'ta gerçekleştirilen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail’e Lanet' temalı yürüyüş sonrasında, elinde Kelimei Tevhid yazılı yeşil bayrak bulunan İsmail Aydemir'e yumruk atan üniversite öğrencisi Ege Akersoy, mahkeme önüne çıkarıldı.
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Milli İrade Platformu'nun öncülüğünde, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet" sloganıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen bir yürüyüşün ardından, yeşil bir bayrakla Kelimei Tevhid yazısını taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atan üniversite öğrencisi Ege Akersoy, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve kasten yaralama suçlarından dolayı gözaltına alınmış ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.
Bu olayın üzerinden bir süre geçtikten sonra, 17 Ocak'ta, Ege Akersoy hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.
Bugün ise Ege Akersoy, İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Duruşmaya Ege Akersoy'un yanı sıra ailesi ve avukatları da katıldı. Ege Akersoy mahkemede şunları söyledi:
Akersoy devamında, "Yine bu olaydan kısa bir süre önce 12 askerimizin şehit olmasından dolayı ülkemizde yalnızca Türk Bayrağı'nın dalgalandırılması gerektiğini düşündüm" diye devam etti.
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"Bu nedenle olay öncesinden tanımadığın tesadüfen denk geldiğim müştekiye 'Sen Türk değil misin? Şu an hassas zamanlardan geçiyoruz. Şu anda şehitlerimiz varken Türk Bayrağı'nın taşınması daha doğru' şeklinde sözler söyledim" diyen Akersoy, "O da bana 'İstediğim bayrağı taşırım' dedi. Ardından bana doğru yaklaştığı sırada ben onun bana vuracağını düşünerek kendimi koruma içgüdüsüyle kendisine yumruk attım. Pişmanım, yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum" diye konuştu.
Müşteki vekili Deniz Alp İmamoğlu ise mahkemede şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Müvekkilimin yaşı ve fiziki durumu dikkate alınarak kendisinin sanığa yönelik saldırma imkanı bulunmamaktadır. O gün orada taşınan bayrak şehitlerin tabutlarının üzerine bırakılan bayraktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" diye ifade etti.
Kendisine söz verilen Ege Akersoy'un avukatı, daha sonra mütalaaya karşı beyanda bulunacaklarını belirterek, "Olayın bayrakla veya bayrağın illegal olup olmamasıyla ilgisi yoktur. Müvekkilim, tüm aşamalarda müşteki ile aralarında itiş kakış olduğunu beyan etmiştir. Kendisinin bu sebeple vurduğu aşikardır. Müştekinin fiziki durumuyla olayın bir irtibatı yoktur. Ayrıca resmi şehit törenlerinde tabutların üzerine tevhid bayrağı değil Türk Bayrağı serilir" dedi.
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