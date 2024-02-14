Ünlülerden, X Kullanıcılarına Sevgililer Gününü Cringe Bulanların Haklı Bahanelerine Diyecek Yok!

14 Şubat sevgililer gününde, bu özel günü sevgilisiyle ya da eşiyle kutlama gereği duymayan kişiler bahanelerini sıraladı.

Biraz düşününce hak vereceğiniz o bitmek bilmeyen 'Sevgililer günü gereksizdir...' ile başlayan yorumları sizler için derledik!

Bakalım, siz ne diyeceksiniz?