Ünlülerden, X Kullanıcılarına Sevgililer Gününü Cringe Bulanların Haklı Bahanelerine Diyecek Yok!
Ünlülerden, X Kullanıcılarına Sevgililer Gününü Cringe Bulanların Haklı Bahanelerine Diyecek Yok!
14 Şubat sevgililer gününde, bu özel günü sevgilisiyle ya da eşiyle kutlama gereği duymayan kişiler bahanelerini sıraladı.
Biraz düşününce hak vereceğiniz o bitmek bilmeyen 'Sevgililer günü gereksizdir...' ile başlayan yorumları sizler için derledik!
Bakalım, siz ne diyeceksiniz?
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1. "Şov için üretilmiş bir gün!"
2. İşte tam da bu yüzden👇🏻
3. Tüyleri diken diken eden sevgililer günü yorumu...
4. Sevgililer günü hakkında Ahmet Çakar'ın efsanevi görüşü!
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6. "Halimiz de paramız da yok."
7. 😂
8. "Cringe buluyoruz!"
9. Depremde yakınlarını kaybedenler için...
10. Anlamsız olduğu için...
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13. Hayatta daha önemli şeyler olduğu için...
14. Sistemin bir oyunu olduğu için...
15. "Kerizleme günü" olduğu için...
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16. 👇🏻
17. 👇🏻
18. 👇🏻
19. Varoşça olduğu için...
20. Sadece erkeklerin bir şeyler yapması gerektiği bir gün gibi lanse edildiği için...
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Sevgililer gününüz kutlu olsun! Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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