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Ünlülerden, X Kullanıcılarına Sevgililer Gününü Cringe Bulanların Haklı Bahanelerine Diyecek Yok!

Ünlülerden, X Kullanıcılarına Sevgililer Gününü Cringe Bulanların Haklı Bahanelerine Diyecek Yok!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 13:02

14 Şubat sevgililer gününde, bu özel günü sevgilisiyle ya da eşiyle kutlama gereği duymayan kişiler bahanelerini sıraladı.

Biraz düşününce hak vereceğiniz o bitmek bilmeyen 'Sevgililer günü gereksizdir...' ile başlayan yorumları sizler için derledik! 

Bakalım, siz ne diyeceksiniz?

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1. "Şov için üretilmiş bir gün!"

1. "Şov için üretilmiş bir gün!"
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2. İşte tam da bu yüzden👇🏻

2. İşte tam da bu yüzden👇🏻
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3. Tüyleri diken diken eden sevgililer günü yorumu...

3. Tüyleri diken diken eden sevgililer günü yorumu...
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4. Sevgililer günü hakkında Ahmet Çakar'ın efsanevi görüşü!

4. Sevgililer günü hakkında Ahmet Çakar'ın efsanevi görüşü!
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5. Doğru düzgün biri kalmadığı için sevgililer günü kutlayamayanlar...

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6. "Halimiz de paramız da yok."

6. "Halimiz de paramız da yok."
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7. 😂

7. 😂
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8. "Cringe buluyoruz!"

8. "Cringe buluyoruz!"
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9. Depremde yakınlarını kaybedenler için...

9. Depremde yakınlarını kaybedenler için...

10. Anlamsız olduğu için...

10. Anlamsız olduğu için...
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11. Başından kötü bir ayrılık geçenlerin gönlü gitmiyor kutlamaya...😅

12. Gösteriş yapıldığı için🥲

13. Hayatta daha önemli şeyler olduğu için...

13. Hayatta daha önemli şeyler olduğu için...
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14. Sistemin bir oyunu olduğu için...

14. Sistemin bir oyunu olduğu için...
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15. "Kerizleme günü" olduğu için...

15. "Kerizleme günü" olduğu için...
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16. 👇🏻

16. 👇🏻
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17. 👇🏻

17. 👇🏻
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18. 👇🏻

18. 👇🏻
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19. Varoşça olduğu için...

19. Varoşça olduğu için...
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20. Sadece erkeklerin bir şeyler yapması gerektiği bir gün gibi lanse edildiği için...

20. Sadece erkeklerin bir şeyler yapması gerektiği bir gün gibi lanse edildiği için...
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Sevgililer gününüz kutlu olsun! Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Sevgililer gününüz kutlu olsun! Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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