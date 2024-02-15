Adnan Oktar'ın Duruşma Salonunda Hakimin Karşısında Utanmadan Bir Kıza Söylediği Şok Sözler!
Adnan Oktar'ın Duruşma Salonunda Hakimin Karşısında Utanmadan Bir Kıza Söylediği Şok Sözler!
Kaynak: https://www.mynet.com/galeri/adnan-ok...
Elvan Koçak'ın avukatı Eser Çömlekçioğlu Mirgün Cabas'ın sorularını yanıtladı. Avukat, Adnan Oktar'a halen büyük bir finans akış olduğunu iddia etti. Ayrıca duruşma salonunda yaşanan bir olayı da 'Korkunç' diyerek anlattı.
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Adnan Oktar suç örgütüne dair her geçen gün yeni bilgiler ve gelişmeler ortaya çıkıyor.
"Adnan" belgeseli ile yeniden gündemde olan davada önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Oktar'ın yargı sürecinde çekinmeden söyledikleri ve yaptıkları şok etti.
Elvan Koçak'ın avukatı Eser Çömlekçioğlu Mirgün Cabas'ın sorularını yanıtladı.
Yayın sırasında, Eser Çömlekçioğlu aslında Adnan Oktar'ın doğduğundan beri beş parasız olduğunu söyledi.
Bu açıklamaya karşılık Cabas ise, "Ama kontrol ettiği bir maddi güç vardı el konulmadı mı mal varlığına" diye sordu.
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Avukatın yanıtı şok etti: "Evet, hala var. Mal varlıklarına el konuldu ama yurt dışında hala firari örgüt üyeleri ve sempatizanlar var. Dolayısıyla oradan çok büyük maddi akışlar oluyor."
"Dışarıdaki örgüt üyeleri sonrasında serbest bırakılan kadınlar özellikle bunlar hala az çok çalışmalarına devam ediyorlar" diyen Avukat, "Hala ailelerinden aldıkları paralarla hala örgüte ve Adnan Oktar'a finans sağlıyorlar" diye iddia etti.
Çömlekçioğlu, 'kedicik' olarak anılan kadınların da hala evlerde tutulduğunu söyledi, "Kadınlar belli evlerde bir evlerde kalıyorlar dışarıdaki bu yapılanma tutuklu olan bütün erkeklere de kadınlara üyelere de yine örgüt tarafından finans sağlanıyor" dedi.
Çömlekçioğlu "Korkunçtu" diyerek Adnan Oktar'ın 10 bin yılla yargılandığı davanın duruşma salonunda yaşananları da anlattı.
"Adnan Oktar'ın son savunması, 10 bin yılla yargılanıyor, can telaşında olmanız gerekirken bir avukat geldi sanık tarafına daha önce hiç gelmemiş tanımıyoruz. Güzel bir kızcağız giymiş kıyafetini eteğini en önde oturuyor..."
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Adnan Oktar'ın görebileceği bir noktada, elinde telefonu tüm duruşma boyunca oturdu" diyen Avukat, hayatının şokunu yaşadığını söyledi.
"Adnan ona bakıyor o Adnan'a bakıyor. Sonunda Adnan dayanamadı kendisi de söyledi 'Kızcağız baksanıza dedi ne kadar güzel dedi su gibi' dedi. Adam 10 bin yılla yargılanıyor hala güzel kadına iltifat etmenin peşinde. Çok garip bir kafa."
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