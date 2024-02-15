Adnan Oktar'ın Duruşma Salonunda Hakimin Karşısında Utanmadan Bir Kıza Söylediği Şok Sözler!

Elvan Koçak'ın avukatı Eser Çömlekçioğlu Mirgün Cabas'ın sorularını yanıtladı. Avukat, Adnan Oktar'a halen büyük bir finans akış olduğunu iddia etti. Ayrıca duruşma salonunda yaşanan bir olayı da 'Korkunç' diyerek anlattı.