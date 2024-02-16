Mal Varlığına El Konulan Fenomen Eylül Öztürk Türkiye'deki İşleyişe Saydırdı!

Eylül Öztürk, Dilan Polat ve Engin Polat ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafının ardından hakkında başlatılan soruşturma ve mal varlıklarına el konulmasıyla gündeme gelmişti. Öztürk şirketine kayyum atandıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla mal varlığını nasıl elde ettiğini anlatmıştı. Amerika'da yaşayan fenomenin, dava için Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği konusu ise merak konusu olmuştu. Öztürk'ten bir açıklama geldi.