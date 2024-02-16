Mal Varlığına El Konulan Fenomen Eylül Öztürk Türkiye'deki İşleyişe Saydırdı!
Mal Varlığına El Konulan Fenomen Eylül Öztürk Türkiye'deki İşleyişe Saydırdı!
Eylül Öztürk, Dilan Polat ve Engin Polat ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafının ardından hakkında başlatılan soruşturma ve mal varlıklarına el konulmasıyla gündeme gelmişti. Öztürk şirketine kayyum atandıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla mal varlığını nasıl elde ettiğini anlatmıştı. Amerika'da yaşayan fenomenin, dava için Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği konusu ise merak konusu olmuştu. Öztürk'ten bir açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından, sosyal medya fenomenlerine yönelik dikkatler arttı ve yaklaşık 600 fenomen, soruşturma kapsamına dahil edildi. Bu fenomenlerden biri de yakın zamanda ABD'ye yerleşen Eylül-Kenan Öztürk çifti oldu.
Tüm mal varlığına el konulan ve şirketlerine kayyım atanmış olan Eylül Öztürk, Dilan Polat ile olan ilişkisini, aralarındaki anlaşmazlıkları, para kazanma yöntemlerini ve ABD'deki evlerini nasıl satın aldıklarını detaylarıyla anlattığı videolar yayınladı.
Son olarak, bir banka hesabının kapatıldığını ve paralarına erişemediğini belirterek tepkisini dile getirmişti.
Öztürk hakkındaki iddiaların ardından, yargılama süreci için Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği merak konusuydu.
Takipçileriyle bir soru-cevap oturumu gerçekleştiren Öztürk, "Artık Türkiye'ye dönmeyecek misiniz?" sorusuna yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Öztürk, başına gelenlerden Türkiye'deki işleyişi sorumlu buldu: "Amerika'da böyle bir şey yok. Artık asla oraya yatırım yapmam!"
"Tatil amaçlı gelip gidebilirim ama sadece bu kadar. İşlerim devam eder ama daha fazlasını yapmayı düşünmüyorum. Ne yeni bir yatırım yaparım, ne de işlerimi büyütürüm. Tüm enerjimi yurtdışına yönlendirmek istiyorum, en azından emeğimin karşılığını alabilirim" dedi.
İşte o paylaşım:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Soytarı kendini nimetten saydı
Sen bu kayna belirli olmayan parayı Amerika’da bir harcamaya kalk da senin belanı sikerler
Abd de adam vur ama vergi kaçırma:) dediğiniz gibi kertirler
Vah vah ne üzüldük. Mümkünse tatile bile gelme. Eksik olsun senin yatırımın.