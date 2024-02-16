Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin Son Haline İnanamadık!

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde başarılı oyunculuğu ile hepimizi gözyaşlarına boğan 'Osman' şimdi koca bir delikanlı oldu. Emir Berke Zincidi'nin hayat verdiği Osman karakterini küçük yaşlarda tanıyınca son halini görenler değişimine inanamadı.