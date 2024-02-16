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Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin Son Haline İnanamadık!

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin Son Haline İnanamadık!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 13:07

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde başarılı oyunculuğu ile hepimizi gözyaşlarına boğan 'Osman' şimdi koca bir delikanlı oldu. Emir Berke Zincidi'nin hayat verdiği Osman karakterini küçük yaşlarda tanıyınca son halini görenler değişimine inanamadı.

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10 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisini izlemeyen yoktur.

10 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisini izlemeyen yoktur.

Aras Bulut İynemli, Salih Bademci, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin yer aldığı kadroda bir de çocuk oyuncumuz vardı.

Aras Bulut İynemli, Salih Bademci, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin yer aldığı kadroda bir de çocuk oyuncumuz vardı.

Emir Berke Zincidi dizide 'Osman' karakterine hayat veriyordu. Başarılı oyunculuğu ile her bölümde izleyenlerde hayranlık uyandırıyordu.

Emir Berke Zincidi dizide 'Osman' karakterine hayat veriyordu. Başarılı oyunculuğu ile her bölümde izleyenlerde hayranlık uyandırıyordu.

Tatlılığıyla bizlere ekranı ısırtan küçük Osman, şimdi kocaman bir delikanlı oldu. Değişimini görenler ise gözlerine inanamadı!

Tatlılığıyla bizlere ekranı ısırtan küçük Osman, şimdi kocaman bir delikanlı oldu. Değişimini görenler ise gözlerine inanamadı!

O zamanlar küçük bir çocuk olan Emir Berke, şimdi yakışıklı bir genç adam...

O zamanlar küçük bir çocuk olan Emir Berke, şimdi yakışıklı bir genç adam...
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Son yıllardaki değişimi herkesi şok etmişti ancak...

Son yıllardaki değişimi herkesi şok etmişti ancak...

Şimdi görenler onu tanıyamıyor!

Şimdi görenler onu tanıyamıyor!

İşte 'Küçük Osman'ın hepimizi şaşırtan son hali👇🏻

İşte 'Küçük Osman'ın hepimizi şaşırtan son hali👇🏻

Emir Berke Zincidi, o günlerden bu yana gözlerden uzak olsa da Instagram'da 915 bin takipçiye sahip.

Emir Berke Zincidi, o günlerden bu yana gözlerden uzak olsa da Instagram'da 915 bin takipçiye sahip.

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Sosyal medyada havalı pozları ile adeta hayran bırakıyor!

Sosyal medyada havalı pozları ile adeta hayran bırakıyor!

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Biri o olduğunu söylemese tanımak zor!

Biri o olduğunu söylemese tanımak zor!

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Biz gözlerimize inanamadık!

Biz gözlerimize inanamadık!
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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