Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin Son Haline İnanamadık!
Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin Son Haline İnanamadık!
'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde başarılı oyunculuğu ile hepimizi gözyaşlarına boğan 'Osman' şimdi koca bir delikanlı oldu. Emir Berke Zincidi'nin hayat verdiği Osman karakterini küçük yaşlarda tanıyınca son halini görenler değişimine inanamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
10 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisini izlemeyen yoktur.
Aras Bulut İynemli, Salih Bademci, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin yer aldığı kadroda bir de çocuk oyuncumuz vardı.
Emir Berke Zincidi dizide 'Osman' karakterine hayat veriyordu. Başarılı oyunculuğu ile her bölümde izleyenlerde hayranlık uyandırıyordu.
Tatlılığıyla bizlere ekranı ısırtan küçük Osman, şimdi kocaman bir delikanlı oldu. Değişimini görenler ise gözlerine inanamadı!
O zamanlar küçük bir çocuk olan Emir Berke, şimdi yakışıklı bir genç adam...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son yıllardaki değişimi herkesi şok etmişti ancak...
Şimdi görenler onu tanıyamıyor!
İşte 'Küçük Osman'ın hepimizi şaşırtan son hali👇🏻
Emir Berke Zincidi, o günlerden bu yana gözlerden uzak olsa da Instagram'da 915 bin takipçiye sahip.
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medyada havalı pozları ile adeta hayran bırakıyor!
👇🏻
Biri o olduğunu söylemese tanımak zor!
👇🏻
Biz gözlerimize inanamadık!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda