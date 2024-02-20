Tutuklanması Talep Edilmişti: Avukat Feyza Altun Serbest Bırakıldıktan Sonra İlk Kez Açıklama Yaptı!

Twitter (X) hesabından yaptığı 'şeriat' paylaşımları nedeniyle hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma açılan Avukat Feyza Altun geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. Bugün Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen Altun serbest bırakıldı. Ünlü avukatı serbest kaldıktan sonra ilk açıklamaları gündem oldu.