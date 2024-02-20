Tutuklanması Talep Edilmişti: Avukat Feyza Altun Serbest Bırakıldıktan Sonra İlk Kez Açıklama Yaptı!
Tutuklanması Talep Edilmişti: Avukat Feyza Altun Serbest Bırakıldıktan Sonra İlk Kez Açıklama Yaptı!
Twitter (X) hesabından yaptığı 'şeriat' paylaşımları nedeniyle hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma açılan Avukat Feyza Altun geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. Bugün Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen Altun serbest bırakıldı. Ünlü avukatı serbest kaldıktan sonra ilk açıklamaları gündem oldu.
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Sosyal medya hesabından aktif olarak paylaşım yapan Avukat Feyza Altun geçtiğimiz günlerde Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Bir sosyal medya kullanıcısı, Farsça bir şiir yayınlayan Altun'un paylaşımının altına "Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” diye bir yorum yaptı. Ünlü avukatın buna yoruma karşılığı ise dikkat çekti.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, belli bir kesim tarafından eleştiri yağmuruna tutulan ve hakkında şikayetlerde bulunulan Feyza Altun hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı.
Avukat, geçtiğimiz gün başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetten önce sağlık kontrolünden geçirelen Altun "Türkiye laiktir" sözlerini yineledi.
Emniyetteki işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen Feyza Altun bugün tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
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Hakimlik tarafından verilen kararda Altun, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada 2 gün karakola imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.
Serbest kaldıktan sonra ilk açıklamasında bulunan Altun'un, "Tam iki gece binlerce tweetle beni kılıçtan geçirip cariye edeceğini söyleyen insanlarla mücadele ettim." sözleri ise dikkat çekti!
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
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