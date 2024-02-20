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Burak Deniz, Bomba Bir Diziyle Televizyona Geri Dönüyor!

Burak Deniz, Bomba Bir Diziyle Televizyona Geri Dönüyor!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 16:18

Ekranların sevilen yüzlerinden Burak Deniz, uzun süredir televizyondan uzaktı. Deniz, bomba bir diziyle televizyona geri dönüyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
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Son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde Kenan karakterine hayat veren Burak Deniz'in sıradaki dizisinin ne olacağı merak ediliyordu.

Son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde Kenan karakterine hayat veren Burak Deniz'in sıradaki dizisinin ne olacağı merak ediliyordu.

Yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı kesin olmayan Burak Deniz hakkında sonunda Birsen Altuntaş'tan haber geldi.

Yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı kesin olmayan Burak Deniz hakkında sonunda Birsen Altuntaş'tan haber geldi.

Altuntaş'ın haberine göre Deniz, NGM'nin atv için hazırlayacağı yeni dizisi Şehrazad'ın başrolü için anlaştı.

Altuntaş'ın haberine göre Deniz, NGM'nin atv için hazırlayacağı yeni dizisi Şehrazad'ın başrolü için anlaştı.

NGM, daha önce Sefirin Kızı, Kaderimin Oyunu ve Kardeşlerim gibi dizilere imza attı.

NGM, daha önce Sefirin Kızı, Kaderimin Oyunu ve Kardeşlerim gibi dizilere imza attı.

Eylül ayında atv ekranlarında yayınlanacak olan Şehrazad için şimdilik sadece Burak Deniz'in ismi geçerken, dizinin senaryosu Eda Tezcan, yönetmen koltuğu Emre Kabakuşak'a emanet edilecek.

Eylül ayında atv ekranlarında yayınlanacak olan Şehrazad için şimdilik sadece Burak Deniz'in ismi geçerken, dizinin senaryosu Eda Tezcan, yönetmen koltuğu Emre Kabakuşak'a emanet edilecek.

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