Burak Deniz, Bomba Bir Diziyle Televizyona Geri Dönüyor!
Burak Deniz, Bomba Bir Diziyle Televizyona Geri Dönüyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
Ekranların sevilen yüzlerinden Burak Deniz, uzun süredir televizyondan uzaktı. Deniz, bomba bir diziyle televizyona geri dönüyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde Kenan karakterine hayat veren Burak Deniz'in sıradaki dizisinin ne olacağı merak ediliyordu.
Yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı kesin olmayan Burak Deniz hakkında sonunda Birsen Altuntaş'tan haber geldi.
Altuntaş'ın haberine göre Deniz, NGM'nin atv için hazırlayacağı yeni dizisi Şehrazad'ın başrolü için anlaştı.
NGM, daha önce Sefirin Kızı, Kaderimin Oyunu ve Kardeşlerim gibi dizilere imza attı.
Eylül ayında atv ekranlarında yayınlanacak olan Şehrazad için şimdilik sadece Burak Deniz'in ismi geçerken, dizinin senaryosu Eda Tezcan, yönetmen koltuğu Emre Kabakuşak'a emanet edilecek.
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