Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul'un Her Kadın Karaktere Aşık Olması Goygoy Konusu Oldu
Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul'un Her Kadın Karaktere Aşık Olması Goygoy Konusu Oldu
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C3VPN1...
Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'unun dizide sürekli eş değiştirmesi goygoy malzemesi oldu. @batilsay'ın çektiği video Ertuğrul'u enfes bir şeklinde yorumladı.
KAYNAK: Batuhan Saydam
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Ekranların fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti ilişkiler konusunda iyice Dallas dizisine döndü. Fakat dizide bir karakter var ki sezon başından beri kaç partner değiştirdi sayamıyoruz.
Kayra Şenocak tarafından canlandırılan Ertuğrul karakteri 2. sezon başında Nursema'dan hoşlanırken daha sonra Kıvılcım'la sevgili oldu ve şimdi de son bölümde Alev'le yakınlaştığını gördük.
Yeni bölüm fragmanına baktığımızda Nursema'yla tekrardan ilgilendiğini gördüğümüz Ertuğrul'un yalnız başına bir türlü vakit geçiremeyip sürekli bir eş arayışında olması izleyicilerin de gözünden kaçmazken, söz konusu olay goygoy malzemesi oldu.
Ertuğrul'un bu halini goygoy malzemesi yapan içerik üreticisi Batuhan Saydam, hazırladığı parodi videoyu hesabından paylaşınca beğeni rekoru geldi.
İşte Batuhan Saydam'dan Kızılcık Şerbeti parodisi:
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