Nagihan Karadere, Survivor'daki Kavgalardan Bıkıp Baygınlık Geçirdi!
Nagihan Karadere, Survivor'daki Kavgalardan Bıkıp Baygınlık Geçirdi!
Gelmiş geçmiş en kaotik sezonların başında gelen Survivor 2024'te sular durulmak bilmiyor. Öyle ki popüler yarışmacılardan Nagihan Karadere, son patlak veren Sercan ve Mustafa Kemal kavgası sonrasında baygınlık geçirdi.
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Gelmiş geçmiş en kaotik sezonların başında gelen Survivor All Star 2024 son gaz devam ediyor.
Bölüm başına en az 3 kavganın vuku bulduğu Survivor'da izleyiciler yarışmalardan ziyade "Bu bölüm hangi yarışmacılar kavga edecek?" merakıyla ekran başına otururken, son bölümde yine kavga izledik.
Sercan ve Mustafa Kemal arasında yaşanan kavgada iki yarışmacı takıma katkılarından konuşurlarken ortam bir anda gerginleşti.
Sercan'ın Mustafa Kemal'e "Bencil bir adamsın, ben terapistimle de dolaşmıyorum" demesi üzerine terapist kelimesini üzerine alınan Nagihan Sercan'la konuşurken, olaya Mustafa Kemal dahil oldu.
Küfürlü konuşmaların hava uçtuğu kavgada Nagihan, Mustafa Kemal'i "Çocuğunu düşün" diyerek durdurmaya çalışırken, en sonunda yarışmadaki kavgalardan bıkıp baygınlık geçirdi.
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"Bu nasıl Survivor ya?" diyerek fenalaşıp yere uzanan Nagihan nefes almakta zorlandı.
Nagihan'ın imdadına sağlık ekipleri ve arkadaşları yeişti.
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