Kızıl Goncalar'da Haftalardır Merak Ettiğimiz Cüneyd'in Sırlarından Biri Açığa Çıktı!

Kızıl Goncalar'ın en sevilen ve en çok merak edilen karakteri hiç şüphesiz Cüneyd. Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakterin derin bir yapısı var ve izleyici, sırlarla dolu olduğunu her bölüm hissediyor. Yayınlanan son bölümde Cüneyd'le ilgili bir sır ortaya çıktı! Sonunda onu çözmeye başlıyoruz.