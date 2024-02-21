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Yapay Zeka, Türk Lirasının Değerini Gösteren Bir Görsel Hazırlasa Ortaya Ne Çıkardı?

Yapay Zeka, Türk Lirasının Değerini Gösteren Bir Görsel Hazırlasa Ortaya Ne Çıkardı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.02.2024 - 12:11

Yapay zeka bugüne kadar hayal bile edemediğimiz bazı görseller tasarladı. Peki ya yapay zeka, Türk lirasının değerini anlatan bir görsel üretse ortaya ne çıkardı?

Cevabını Gazeteci İbrahim Haskoloğlu verdi!

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Birkaç yıldır hayatımızda olan yapay zeka, özellikle vatandaşların kullanımına sunulduktan sonra harikalar ortaya çıkarmaya başladı.

Birkaç yıldır hayatımızda olan yapay zeka, özellikle vatandaşların kullanımına sunulduktan sonra harikalar ortaya çıkarmaya başladı.

Her geçen gün kendisini yenileyen yapay zeka teknolojisiyle gerçek üstü görseller, seslendirmeler, hatta videolar üretilebiliyor.

Yapay zeka ile üretilen bu görsellerin gerçekçiliği ise hepimizin tüylerini ürpertmeye başladı.

Yapay zeka ile üretilen bu görsellerin gerçekçiliği ise hepimizin tüylerini ürpertmeye başladı.

Yapay zekanın nereye gideceği, sonumuzun ne olacağı apayrı bir konuyken gün geçtikçe gelişen yapay zeka sınır tanımamaya devam ediyor. Haliyle geçmişe yolculuk yapan bizler de oldukça etkileniyoruz bu durumdan.

Öyle ki yapay zekanın üretmiş olduğu bazı görsellerin gerçekliği sorgulanmaya bile başlandı. Bazen öyle bir görsel görüyoruz ki, bunun yapay zekaya ait olduğuna inanmakta güçlük çekiyoruz.

Öyle ki yapay zekanın üretmiş olduğu bazı görsellerin gerçekliği sorgulanmaya bile başlandı. Bazen öyle bir görsel görüyoruz ki, bunun yapay zekaya ait olduğuna inanmakta güçlük çekiyoruz.

Peki ya günlük hayattan pek çok konularda görseller üreten yapay zekaya Türk lirası sorulsaydı? 

Yapay zeka ne cevap verirdi?

İbrahim Haskoloğlu, yapay zekaya 'Türk lirasının değerini anlatan bir görsel üret' dediğinde ortaya çıkan sonucu paylaştı.

İbrahim Haskoloğlu, yapay zekaya 'Türk lirasının değerini anlatan bir görsel üret' dediğinde ortaya çıkan sonucu paylaştı.

Twitter'da (X) milyonlara hitap eden Gazeteci Haskoloğlu, bu sorunun cevabını sosyal medyadan paylaştı.

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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Ortaya çıkan görseller ise bu şekildeydi;

Ortaya çıkan görseller ise bu şekildeydi;

Siz ne düşünüyorsunuz bu görseller hakkında?

Siz ne düşünüyorsunuz bu görseller hakkında?

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