Yapay Zeka, Türk Lirasının Değerini Gösteren Bir Görsel Hazırlasa Ortaya Ne Çıkardı?
Yapay Zeka, Türk Lirasının Değerini Gösteren Bir Görsel Hazırlasa Ortaya Ne Çıkardı?
Yapay zeka bugüne kadar hayal bile edemediğimiz bazı görseller tasarladı. Peki ya yapay zeka, Türk lirasının değerini anlatan bir görsel üretse ortaya ne çıkardı?
Cevabını Gazeteci İbrahim Haskoloğlu verdi!
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Birkaç yıldır hayatımızda olan yapay zeka, özellikle vatandaşların kullanımına sunulduktan sonra harikalar ortaya çıkarmaya başladı.
Yapay zeka ile üretilen bu görsellerin gerçekçiliği ise hepimizin tüylerini ürpertmeye başladı.
Öyle ki yapay zekanın üretmiş olduğu bazı görsellerin gerçekliği sorgulanmaya bile başlandı. Bazen öyle bir görsel görüyoruz ki, bunun yapay zekaya ait olduğuna inanmakta güçlük çekiyoruz.
İbrahim Haskoloğlu, yapay zekaya 'Türk lirasının değerini anlatan bir görsel üret' dediğinde ortaya çıkan sonucu paylaştı.
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Ortaya çıkan görseller ise bu şekildeydi;
Siz ne düşünüyorsunuz bu görseller hakkında?
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