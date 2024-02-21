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İkizlerini Kucağına Alan Yasemin Tatlıses'in Doğum Kilolarından Bir Anda Kurtulması "Bu Nasıl Gen?" Dedirtti

İkizlerini Kucağına Alan Yasemin Tatlıses'in Doğum Kilolarından Bir Anda Kurtulması "Bu Nasıl Gen?" Dedirtti

GNS
GNS - Onedio Editörü
21.02.2024 - 17:50

Yasemin Tatlıses ve İdo Tatlıses çifti çok tatlı birer anne-baba oldular. İkiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alan çift, minikleriyle birlikte geçirdikleri zamanları sosyal medyadan da paylaşıyor. Henüz yüzlerini görmemiş olsak da çiftin bebekleri 1 aylık oldu. Anne Yasemin Şefkatli'nin 1 ay sonra ilk dışarı çıkışındaki zayıf hali ise gözlerden kaçmadı. Resmen doğum kilolarından bir çırpıda kurtulmuş!

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2021 yılında birbirlerine "evet" diyerek aşklarını evlilikle taçlandıran İdo ve Yasemin Tatlıses çifti, 2023 yılının Ağustos ayında ailelerini büyüttüklerinin müjdesini vermişlerdi.

2021 yılında birbirlerine "evet" diyerek aşklarını evlilikle taçlandıran İdo ve Yasemin Tatlıses çifti, 2023 yılının Ağustos ayında ailelerini büyüttüklerinin müjdesini vermişlerdi.

2017'den beri büyük bir aşk yaşayan çift, ikiz bebek beklediklerinin haberini büyük bir mutlulukla vermişti. Ardından tebrik mesajlarının ardı arkası kesilmemişti tabii ki.

Sosyal medyanın aktif bir kullanıcısı olan ve Instagram'da 624 bin takipçisi olan Yasemin Şefkatli, karnının büyüdüğü anları da bizlerle paylaşmayı ihmal etmedi tabii ki.

Sosyal medyanın aktif bir kullanıcısı olan ve Instagram'da 624 bin takipçisi olan Yasemin Şefkatli, karnının büyüdüğü anları da bizlerle paylaşmayı ihmal etmedi tabii ki.

İkizleri olduğu için karnı hızla büyüyen gelin Tatlıses, kıyafetlerinin içine sığamadığını bize esprili paylaşımlarıyla gösteriyordu. Hatta eşi İdo Tatlıses'in kıyafetlerini giymeye başladığını, hatta daha rahat ettiğini söylemişti.

İkiz bebeklerinin isimlerinin ise İbrahim ve Sinan olacağını öğrenmiştik. İki tarafın da gönlünü yapmak istemişlerdi yani.

İkiz bebeklerinin isimlerinin ise İbrahim ve Sinan olacağını öğrenmiştik. İki tarafın da gönlünü yapmak istemişlerdi yani.

Bebeklerine babalarının isimlerini verecek olan çiftin doğumdan sonra ikizlere aslında çift isim koyduğunu öğrenmiştik. İbrahim Ayel ve Sinan Emir...

Ve beklenen gün 22 Ocak 2024'te gelmişti. Tatlıses ailesinin yeni üyelerinin doğum haberi tüm magazinde büyük bir yankı uyandırmıştı.

Ve beklenen gün 22 Ocak 2024'te gelmişti. Tatlıses ailesinin yeni üyelerinin doğum haberi tüm magazinde büyük bir yankı uyandırmıştı.

Bebeklerinin ilk pozunu İdo Tatlıses paylaşırken, doğumdan sonra kendine gelen Yasemin Tatlıses de ikizlerine kavuşmanın mutluluğunu bizlerle paylaşmıştı.

Sinan Emir'i alıp eve gitseler de İbrahim Ayel bir süre kalbindeki problem dolayısıyla hastanede kalmış ve operasyon geçirmişti.

Sinan Emir'i alıp eve gitseler de İbrahim Ayel bir süre kalbindeki problem dolayısıyla hastanede kalmış ve operasyon geçirmişti.

İbrahim Tatlıses sosyal medyada durumu duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti. Aynı şekilde Yasemin Şefkatli de bebeğinin durumunu sık sık merak edenler için paylaşıyordu. Ardından miniğini eve götürdüğünün haberini vermişti.

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Birlikte verdikleri pozlara bebeklerini de dahil eden İdo ve Yasemin Şefkatli çiftinin tatlılığı elbette herkes tarafından övgülere boğuldu.

Birlikte verdikleri pozlara bebeklerini de dahil eden İdo ve Yasemin Şefkatli çiftinin tatlılığı elbette herkes tarafından övgülere boğuldu.

1 aylık taze anne-baba olan çift heyecanlarını da sık sık sosyal medyadan takipçileri ve sevenleri ile paylaşmaya devam etti.

Doğumun ardından ilk kez baş başa dışarda görüntülenen ikilinin açıklamaları da herkesi güldürdü.

Doğumun ardından ilk kez baş başa dışarda görüntülenen ikilinin açıklamaları da herkesi güldürdü.

'Çocuklar doğduktan sonra ilk defa dışarı çıkıyoruz. Biraz nefes aldık, ikimize de iyi geldi ama şimdi de çocukları çok özledik.'

Burada bahsettik:

Diğer bir yandan henüz 1 ay önce doğum yapan Yasemin Şefkatli'nin düzgün fiziği de ağızları açık bıraktı!

Diğer bir yandan henüz 1 ay önce doğum yapan Yasemin Şefkatli'nin düzgün fiziği de ağızları açık bıraktı!

Yasemin Tatlıses, 1 ayda tam 16 kilo vererek doğum kilolarından kurtuldu. Bunu görenler ise "bu nasıl bir gen?" diye sormaktan kendini alamadı...

Yasemin Tatlıses, 1 ayda tam 16 kilo vererek doğum kilolarından kurtuldu. Bunu görenler ise "bu nasıl bir gen?" diye sormaktan kendini alamadı...

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir maşallah demeden geçmeyelim! 

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