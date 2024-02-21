İkizlerini Kucağına Alan Yasemin Tatlıses'in Doğum Kilolarından Bir Anda Kurtulması "Bu Nasıl Gen?" Dedirtti
İkizlerini Kucağına Alan Yasemin Tatlıses'in Doğum Kilolarından Bir Anda Kurtulması "Bu Nasıl Gen?" Dedirtti
Yasemin Tatlıses ve İdo Tatlıses çifti çok tatlı birer anne-baba oldular. İkiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alan çift, minikleriyle birlikte geçirdikleri zamanları sosyal medyadan da paylaşıyor. Henüz yüzlerini görmemiş olsak da çiftin bebekleri 1 aylık oldu. Anne Yasemin Şefkatli'nin 1 ay sonra ilk dışarı çıkışındaki zayıf hali ise gözlerden kaçmadı. Resmen doğum kilolarından bir çırpıda kurtulmuş!
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2021 yılında birbirlerine "evet" diyerek aşklarını evlilikle taçlandıran İdo ve Yasemin Tatlıses çifti, 2023 yılının Ağustos ayında ailelerini büyüttüklerinin müjdesini vermişlerdi.
Sosyal medyanın aktif bir kullanıcısı olan ve Instagram'da 624 bin takipçisi olan Yasemin Şefkatli, karnının büyüdüğü anları da bizlerle paylaşmayı ihmal etmedi tabii ki.
İkiz bebeklerinin isimlerinin ise İbrahim ve Sinan olacağını öğrenmiştik. İki tarafın da gönlünü yapmak istemişlerdi yani.
Ve beklenen gün 22 Ocak 2024'te gelmişti. Tatlıses ailesinin yeni üyelerinin doğum haberi tüm magazinde büyük bir yankı uyandırmıştı.
Sinan Emir'i alıp eve gitseler de İbrahim Ayel bir süre kalbindeki problem dolayısıyla hastanede kalmış ve operasyon geçirmişti.
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Birlikte verdikleri pozlara bebeklerini de dahil eden İdo ve Yasemin Şefkatli çiftinin tatlılığı elbette herkes tarafından övgülere boğuldu.
Doğumun ardından ilk kez baş başa dışarda görüntülenen ikilinin açıklamaları da herkesi güldürdü.
Diğer bir yandan henüz 1 ay önce doğum yapan Yasemin Şefkatli'nin düzgün fiziği de ağızları açık bıraktı!
Yasemin Tatlıses, 1 ayda tam 16 kilo vererek doğum kilolarından kurtuldu. Bunu görenler ise "bu nasıl bir gen?" diye sormaktan kendini alamadı...
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