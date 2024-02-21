İkizlerini Kucağına Alan Yasemin Tatlıses'in Doğum Kilolarından Bir Anda Kurtulması "Bu Nasıl Gen?" Dedirtti

Yasemin Tatlıses ve İdo Tatlıses çifti çok tatlı birer anne-baba oldular. İkiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alan çift, minikleriyle birlikte geçirdikleri zamanları sosyal medyadan da paylaşıyor. Henüz yüzlerini görmemiş olsak da çiftin bebekleri 1 aylık oldu. Anne Yasemin Şefkatli'nin 1 ay sonra ilk dışarı çıkışındaki zayıf hali ise gözlerden kaçmadı. Resmen doğum kilolarından bir çırpıda kurtulmuş!