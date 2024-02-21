İkiz Bebeklerini Kucaklarına Alan Yasemin ve İdo Tatlıses Çifti Doğumdan Sonra İlk Kez Baş Başa Görüntülendi
İkiz Bebeklerini Kucaklarına Alan Yasemin ve İdo Tatlıses Çifti Doğumdan Sonra İlk Kez Baş Başa Görüntülendi
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/magazin/uzun...
Çiçeği burnunda anne ve baba İdo Tatlıses ile biricik eşi Yasemin Tatlıses 1 aylık bebeklerini ilk kez bırakıp baş başa dışarı çıktı. Bir alışveriş merkezinde objektiflere takılan ünlü çift neler söyledi, gelin birlikte bakalım. 👇
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İbrahim Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişlerdi.
Aşklarına hayran olduğumuz bu ünlü çiftin hayran kitlesi de her geçen gün artmaya devam ediyor.
Ünlüler dünyasında örnek çift olarak gösterilen Yasemin ve İdo Tatlıses, hamilelik haberini bu fotoğraf karesiyle verdiklerinde sevenleri müjdeli haberle çok heyecanlanmıştı.
İlk olarak bebeklerinin ikiz olduklarını açıklayan çift, geçtiğimiz günlerde oğullarını kucaklarına almışlardı.
Minik İbrahim Ayel'in kalbinde yaşadığı sorun ise ameliyat sonrası sona erdi ve ünlü çift evlerine geçti.
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1 ayın ardından ilk kez baş başa dışarıda yemek yiyerek birlikte vakit geçiren çift bir alışveriş merkezide görüntülendi.
"Çocuklar doğduktan sonra ilk defa dışarı çıkıyoruz. Biraz nefes aldık, ikimize de iyi geldi ama şimdi de çocukları çok özledik. Değişik bir duyguymuş" diyen Yasemin Şefkatli fit görüntüsü ile dikkat çekti.
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