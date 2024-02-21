İkiz Bebeklerini Kucaklarına Alan Yasemin ve İdo Tatlıses Çifti Doğumdan Sonra İlk Kez Baş Başa Görüntülendi

Çiçeği burnunda anne ve baba İdo Tatlıses ile biricik eşi Yasemin Tatlıses 1 aylık bebeklerini ilk kez bırakıp baş başa dışarı çıktı. Bir alışveriş merkezinde objektiflere takılan ünlü çift neler söyledi, gelin birlikte bakalım. 👇