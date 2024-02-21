İnci Taneleri'ne Övgü Yağdıran Mustafa Erdoğan Dilber'in Pavyondaki Dansına da Değindi!
İnci Taneleri'ne Övgü Yağdıran Mustafa Erdoğan Dilber'in Pavyondaki Dansına da Değindi!
Ekranlara damgasını vuran İnci Taneleri dizisi 'Dilber' karakterinin pavyondaki dansıyla epey ses getirdi. Ülkemizdeki pavyon konusunu yeniden tartışmaya açıldığı dönemde bir yorum da Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'dan geldi. İnci Taneleri'ne övgüler yağdıran Erdoğan “Ülkenin dans konuşması hoşuma gidiyor' dedi.
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Son dönemlerin en dikkat çeken yapımlarından biri Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi oldu.
Yılmaz Erdoğan'ın hem senaristliğini yaptığı hem de başrolünde yer aldığı yeni dizi ilk fragmanının yayınlandığı günden bu yana dillerde.
Bunun nedenini de eminim herkes biliyordur. İnci Taneleri'nin öne çıkan karakterlerinden biri olan Dilber'in pavyon dansları sosyal medyada damga vurdu.
Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği karakter hem dansları hem de kıyafetleriyle sosyal medyada ayrı bir akım başlattı diyebiliriz.
Tüm Türkiye'ye "Dilber evin barkın yok mu?" dedirten dram türündeki yapım uzun zamandır arka plana atılış pavyon tartışmasını yeniden alevlendirdi.
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Belli bir kesim tarafından uygun görülmeyip tepki gösterilen İnci Taneleri bir kesimin de "pavyon eski bir kültürdür" dediği bir dizi haline geldi.
Yapım ve pavyondaki dans sahneleri hakkında yorum yapan son isimlerden biri de Mustafa Erdoğan oldu. “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk olan Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Erdoğan, ilk olarak Hazar'ın dans eğitmeni Elif Erol'a değindi.
"Bizden biri öğrettiği için, hocalığı o yaptığı için. Elif bizim eski dansçımız. Bu dansı bütün memleket beğendi, sadece ben değil." diyen Erdoğan "Hazar'ın da dansını çok beğendim" dedi.
Mustafa Erdoğan sözlerine “Buna pavyon dansı denmesi, daha dizi başlamadan eleştirilerin başlaması büyük bir saçmalıktı. Ankara karakterli bir dansın, yine Ankara’daki mekânlarda uygulanış biçimidir. Ülkenin dans konuşması da hoşuma gidiyor." diyerek devam etti.
"Hazar Hanım da gayet başarılı. Fakat dizi izlenmeden garip garip şeyler söylenmesi hiç hoş değil. ‘İnci Taneleri’, baştan aşağı incelenmesi gereken bir çalışma. Yılmaz, döktürmüş. Gerçekten çok iyi. Pavyon ve eğlence mekanlarında yapılan şeylerin tavrını çok güzel vermiş.”
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