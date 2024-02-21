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Cemal Hünal Hem Survivor Adasından Hem de Issız Adam’daki Ada’dan Neden Ayrıldığını Soranlara Tepki Gösterdi!

Cemal Hünal Hem Survivor Adasından Hem de Issız Adam’daki Ada’dan Neden Ayrıldığını Soranlara Tepki Gösterdi!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 12:40

'Issız Adam' lakabı üstüne yapışıp kalan Cemal Hünal nereye gitse yakasını hem Survivor'dan hem de Issız Ada'daki adadan neden ayrıldın sorusundan kurtaramıyor. Bu durumdan sıkılan oyuncu aynı yorumları gördüklerine ne yanıt verdi.

Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇

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Cemal Hünal, Türk film sektörünün önde gelen yapımlarından 'Issız Adam'ın üstünden yıllar geçse de hala 'Alper' karakteriyle hafızalarda.

Cemal Hünal, Türk film sektörünün önde gelen yapımlarından 'Issız Adam'ın üstünden yıllar geçse de hala 'Alper' karakteriyle hafızalarda.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra 2021 yılında Survivor'a katılarak sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra 2021 yılında Survivor'a katılarak sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Fakat beklenmedik bir gelişme sonucunda yarışmaya devam edememişti. Veda açıklamasını yaparken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Fakat beklenmedik bir gelişme sonucunda yarışmaya devam edememişti. Veda açıklamasını yaparken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Şimdilerde 'Hudutsuz Sevda' dizisinde izlediğimiz Cemal Hünal'a kimileri 'Ada'dan neden ayrıldı?' sorusunu sormaktan vazgeçmiyor.

Şimdilerde 'Hudutsuz Sevda' dizisinde izlediğimiz Cemal Hünal'a kimileri 'Ada'dan neden ayrıldı?' sorusunu sormaktan vazgeçmiyor.

Cemal Hünal yıllar sonra hem Issız Ada'daki adadan hem de Survivor adasından neden ayrıldığını merak edenler için bu soruya yanıt verdi.👇

Cemal Hünal'ın yıldızı her ne kadar 'Issız Adam' ile parlasa da 'Kış Masalı', 'Adanalı', 'Seni Bana Yazmışlar', 'Asi' gibi pek çok dizide rol aldı.

Cemal Hünal'ın yıldızı her ne kadar 'Issız Adam' ile parlasa da 'Kış Masalı', 'Adanalı', 'Seni Bana Yazmışlar', 'Asi' gibi pek çok dizide rol aldı.
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Geçtiğimiz saatlerde bu fotoğrafı paylaşarak "NOT- Ada yı niye bıraktın diye soran tüm eksik akılları an itibarı ile engelliyorum♥️🙏♥️" notunu düştü.

Geçtiğimiz saatlerde bu fotoğrafı paylaşarak "NOT- Ada yı niye bıraktın diye soran tüm eksik akılları an itibarı ile engelliyorum♥️🙏♥️" notunu düştü.

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Sosyal medyadan gelmeye devam eden sorulara ise bu şekilde yanıt verdi.👇

Sosyal medyadan gelmeye devam eden sorulara ise bu şekilde yanıt verdi.👇

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