Cemal Hünal Hem Survivor Adasından Hem de Issız Adam’daki Ada’dan Neden Ayrıldığını Soranlara Tepki Gösterdi!

'Issız Adam' lakabı üstüne yapışıp kalan Cemal Hünal nereye gitse yakasını hem Survivor'dan hem de Issız Ada'daki adadan neden ayrıldın sorusundan kurtaramıyor. Bu durumdan sıkılan oyuncu aynı yorumları gördüklerine ne yanıt verdi.

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