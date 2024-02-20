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Hamile Olduğunu Duyuran Gonca Vuslateri Bebeğinin Babası ile İlgili Dikkat Çekici Açıklamalarda Bulundu!

Hamile Olduğunu Duyuran Gonca Vuslateri Bebeğinin Babası ile İlgili Dikkat Çekici Açıklamalarda Bulundu!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 17:15

Hamile olduğun geçtiğimiz aylarda duyuran ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, katıldığı bir programda göz önünde olmayan sevgilisiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Gelin Gonca Vuslateri'nin açıklamalarına birlikte bakalım. 👇

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/gon...
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'Yalan Dünya' ve 'Bizans Oyunları'nda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Gonca Vuslateri, hem başarılı kariyeri hem de özel hayatıyla gündemimize geliyor.

'Yalan Dünya' ve 'Bizans Oyunları'nda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Gonca Vuslateri, hem başarılı kariyeri hem de özel hayatıyla gündemimize geliyor.

Bir zamanlar anne olmak istemediğinin altını çizen oyuncu, geçtiğimiz yıl ekim ayında hamilelik haberini duyurmuştu.

Bir zamanlar anne olmak istemediğinin altını çizen oyuncu, geçtiğimiz yıl ekim ayında hamilelik haberini duyurmuştu.

Geçtiğimiz ay Kapadokya tatilinden paylaştığı ilk hamilelik fotoğrafları ise takipçileri tarafından çok beğenildi.👇

37 yaşındaki oyuncu "Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor" demişti.

37 yaşındaki oyuncu "Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor" demişti.

Gonca Vuslateri, hamileliğinin ilerleyen süreçlerinde sevenleriyle bebeğinin ilk tekmelediği anları duygulu sözlerle paylaşmıştı.👇

Daha sonra ise şu açıklamalarda bulunmuştu: "Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sadece gelene 'Git' demiyorum."

Daha sonra ise şu açıklamalarda bulunmuştu: "Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sadece gelene 'Git' demiyorum."

'Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda 'Bu adam' dediğim. Hâlâ da o adam. Fakat ünlülük işinde değil' şeklinde konuştu.

Milliyet'in haberine göre; geçtiğimiz gün bir programa katılan Gonca Vuslateri, sevgilisiyle ilgili şu ifadelere yer verdi.👇

Milliyet'in haberine göre; geçtiğimiz gün bir programa katılan Gonca Vuslateri, sevgilisiyle ilgili şu ifadelere yer verdi.👇

'Levent ile birlikteliğimize başladığımızda başka sektörden biriyle olmanın huzurunu yaşamıştım. Devlet memuru, benim hayatımdan ve sektörümden çok uzakta bir yerde. Benim işimin magazinsel bir tarafı var, o biraz kışkırtıcı. Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok.'

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Yeni doğacak kızının ismini 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmini çok sevdiğinden Türkan Şoray'ın canlandırdığı 'Asya' ismini koyacağını açıkladı.

Yeni doğacak kızının ismini 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmini çok sevdiğinden Türkan Şoray'ın canlandırdığı 'Asya' ismini koyacağını açıkladı.

Gonca Vuslateri'nin bu açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

Gonca Vuslateri'nin bu açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

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