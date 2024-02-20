Hamile Olduğunu Duyuran Gonca Vuslateri Bebeğinin Babası ile İlgili Dikkat Çekici Açıklamalarda Bulundu!
Hamile Olduğunu Duyuran Gonca Vuslateri Bebeğinin Babası ile İlgili Dikkat Çekici Açıklamalarda Bulundu!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/gon...
Hamile olduğun geçtiğimiz aylarda duyuran ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, katıldığı bir programda göz önünde olmayan sevgilisiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Gelin Gonca Vuslateri'nin açıklamalarına birlikte bakalım. 👇
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'Yalan Dünya' ve 'Bizans Oyunları'nda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Gonca Vuslateri, hem başarılı kariyeri hem de özel hayatıyla gündemimize geliyor.
Bir zamanlar anne olmak istemediğinin altını çizen oyuncu, geçtiğimiz yıl ekim ayında hamilelik haberini duyurmuştu.
37 yaşındaki oyuncu "Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor" demişti.
Daha sonra ise şu açıklamalarda bulunmuştu: "Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sadece gelene 'Git' demiyorum."
Milliyet'in haberine göre; geçtiğimiz gün bir programa katılan Gonca Vuslateri, sevgilisiyle ilgili şu ifadelere yer verdi.👇
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Yeni doğacak kızının ismini 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmini çok sevdiğinden Türkan Şoray'ın canlandırdığı 'Asya' ismini koyacağını açıkladı.
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