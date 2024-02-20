Müzik Dünyasının Efsane İsimleri Albüm Haklarını Rekor Fiyatlara Satarak Dikkat Çekiyor!
Müzik Dünyasının Efsane İsimleri Albüm Haklarını Rekor Fiyatlara Satarak Dikkat Çekiyor!
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/efsane...
Son yıllarda müzik piyasasının önde gelen isimleri, albüm haklarını rekor fiyatlara satışa çıkardılar. Şimdi ise dünyaca ünlü rock efsanesi İngiliz grup Queen'in rekor fiyata satışı bekleniyor.
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Son yıllarda Bruce Springsteen ve Bob Dylan gibi efsane isimlerin albümlerinin rekor fiyata satılmasının ardından Queen grubu da bu listeye eklenecek gibi duruyor.
2021 yılında Bruce Springsteen müzik haklarını 500 milyon dolara satmıştı. Bu satışın ardından dünyaca ünlü müzisyenlerin koleksiyonları için yüksek meblağlar talep etmeye devam edebileceği ifade edilmişti.
Geçtiğimiz haftalarda "Popun Kralı" Michael Jackson'ın müzik kataloğunun önemli bir kısmı satıldı. Sony, Jackson'ın müzik kataloğunun yarısını 1,2 milyar dolara ya da daha fazla bir miktara satın aldı.
Variety'nin haberine göre; anlaşmanın detayları gizli tutulsa da bu miktar tek bir şarkıcının müzik koleksiyonu için verilen en büyük rakam.
NTV’den Merve Girgin’in haberine göre; Freddie Mercury'nin solisti olduğu İngiliz müzik grubu Queen'in dünyaca ünlü şarkıları rekor fiyata satılıyor.
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Ünlü rock grubunun şarkılarının yer aldığı müzik arşivi 1,2 milyar doları aşan bir fiyata satılabilir.
Disney Music Group, grubun Kuzey Amerika haklarına sahip. İngiltere merkezli Queen Productions adlı şirket ise grubun küresel hakların mülkiyetini elinde tutuyor.
Dünyaca ünlü isimlerin müziklerini bu fiyatlara satmaları konusunda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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