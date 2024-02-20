Acun Ilıcalı'nın Toy Bir Delikanlıyken Polislik Olduğu Anısı Yeniden Gündem Oldu
Acun Ilıcalı'nın Toy Bir Delikanlıyken Polislik Olduğu Anısı Yeniden Gündem Oldu
Acun Ilıcalı'nın öğrencilik yıllarında, genç bir delikanlıyken başına gelenleri anlattığı bir video sosyal medyada gündem oldu. Ilıcalı'nın karakola düştükten sonra ucuz yırttığı o anısı herkesi güldürdü.
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"Var Mısın Yok Musun", "Yetenek Sizsiniz", "O Ses Türkiye" ve "Survivor" gibi yapımlarla adından söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın bugünlere gelişi hep bir merak konusu olmuştur.
Başarılı yapımcının gençlik yıllarında başına gelen talihsiz bir olay sosyal medyada dikkat çekti.
Önceden çekildiği tahmin edilen videoda Ilıcalı, öğrencilik yıllarında ev sahibi ile yaşadığı bir olayı anlattı.
Hayatında ilk kez karakola bu yaşananlar yüzünden gittiğini söyleyen Ilıcalı, apartman yönetici ise tartıştıklarını anlattı.
Arkadaşlarıyla kaldıkları evde apartman yöneticisinin kendilerinden şikayetçi olduğunu söyledi.
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Evde 20 kişi kaldıklarından ve aidatı ödemediklerinden yakınan yöneticiye ise komiserin verdiği cevaplar "Allah'ın sevdiği kuluymuş" dedirtti.
İşte o video:
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