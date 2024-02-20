Nilperi Şahinkaya'nın Son Fotoğraflarında Sezen Aksu'nun Gençliğinin Fotokopisi Gibi Olması Hayret Ettirdi
Nilperi Şahinkaya'nın Son Fotoğraflarında Sezen Aksu'nun Gençliğinin Fotokopisi Gibi Olması Hayret Ettirdi
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor olmasıyla dikkat çeken isimlerden. Şimdilerde yeni dizisi Senden Önce ile yeniden ekranlara dönen Şahinkaya, Instagram'da attığı son fotoğrafla ağzımızı açık bıraktı. Verdiği pozdan ya da ışıktan mıdır bilinmez, resmen Minik Serçe Sezen Aksu'nun gençlik haline benzedi!
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Yıllardır birbirinden fenomen dizilerde rol alan Nilperi Şahinkaya, sosyal medya mecrasında da sevilen isimlerden bir tanesi.
Şimdiye kadar sayısız yapımda rol alan ünlü isim, Instagram'da 1,2 milyon takipçiye ulaştı.
Giyim tarzı, açıklamaları ve verdiği röportajlarla gündeme gelen ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda Burak Deniz'le olan davasıyla gündeme gelmişti.
Nilperi Şahinkaya şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Senden Önce dizisinin Sahra'sı olarak karşımıza çıkıyor.
Diğer bir yandan Hücreler isimli tiyatro oyunuyla seyircisinin karşısına çıkan Nilperi Şahinkaya, bir dergi için kamera karşına geçti.
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Şahinkaya'nın yakın fotoğrafını görenler ise gözlerine inanamadı. Çünkü bu haliyle Minik Serçe lakaplı ünlü şarkıcı Sezen Aksu'yu andırdığı fark edildi.
Sezen Aksu'nun gençlik fotoğraflarına bakarsanız siz de anlayacaksınız neyden bahsettiğimizi!
Hatta fotoğrafının altındaki yorumlar da bu benzetmelerle dolup taştı.
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