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Nilperi Şahinkaya'nın Son Fotoğraflarında Sezen Aksu'nun Gençliğinin Fotokopisi Gibi Olması Hayret Ettirdi

Nilperi Şahinkaya'nın Son Fotoğraflarında Sezen Aksu'nun Gençliğinin Fotokopisi Gibi Olması Hayret Ettirdi

Sezen Aksu
GNS
GNS - Onedio Editörü
20.02.2024 - 11:46

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor olmasıyla dikkat çeken isimlerden. Şimdilerde yeni dizisi Senden Önce ile yeniden ekranlara dönen Şahinkaya, Instagram'da attığı son fotoğrafla ağzımızı açık bıraktı. Verdiği pozdan ya da ışıktan mıdır bilinmez, resmen Minik Serçe Sezen Aksu'nun gençlik haline benzedi!

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Yıllardır birbirinden fenomen dizilerde rol alan Nilperi Şahinkaya, sosyal medya mecrasında da sevilen isimlerden bir tanesi.

Yıllardır birbirinden fenomen dizilerde rol alan Nilperi Şahinkaya, sosyal medya mecrasında da sevilen isimlerden bir tanesi.

Hayatımıza Deniz Yıldızı dizisinin Hande'si olarak giren Nilperi Şahinkaya, ardından rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kayıp ve Kiraz Mevsimi gibi dizilerle de kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam etti.

Şimdiye kadar sayısız yapımda rol alan ünlü isim, Instagram'da 1,2 milyon takipçiye ulaştı.

Şimdiye kadar sayısız yapımda rol alan ünlü isim, Instagram'da 1,2 milyon takipçiye ulaştı.

Kendisini magazinde skandal haberlerle görmesek de, sosyal medyanın oldukça aktif ve doğal bir kullanıcısı Nilperi Şahinkaya. Oldukça da sevilerek takip ediliyor.

Giyim tarzı, açıklamaları ve verdiği röportajlarla gündeme gelen ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda Burak Deniz'le olan davasıyla gündeme gelmişti.

Giyim tarzı, açıklamaları ve verdiği röportajlarla gündeme gelen ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda Burak Deniz'le olan davasıyla gündeme gelmişti.

Burak Deniz'in Nilperi Şahinkaya ile aynı masada oturdukları sırada gerginlik çıkardığı hatta Şahinkaya'ya küfür ettiği iddia edilmişti. Ardından ünlü oyuncu, meslektaşına dava açmıştı. Davanın sonunda Burak Deniz beraat etmişti.

Nilperi Şahinkaya şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Senden Önce dizisinin Sahra'sı olarak karşımıza çıkıyor.

Nilperi Şahinkaya şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Senden Önce dizisinin Sahra'sı olarak karşımıza çıkıyor.

Artık hamam mı dersiniz, sauna mı dersiniz bilemem ama bu sahneler sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.

Diğer bir yandan Hücreler isimli tiyatro oyunuyla seyircisinin karşısına çıkan Nilperi Şahinkaya, bir dergi için kamera karşına geçti.

Diğer bir yandan Hücreler isimli tiyatro oyunuyla seyircisinin karşısına çıkan Nilperi Şahinkaya, bir dergi için kamera karşına geçti.

Siyah beyaz pozlarını ve dönem elbisesine benzeyen kombinini sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Şahinkaya'nın yakın fotoğrafını görenler ise gözlerine inanamadı. Çünkü bu haliyle Minik Serçe lakaplı ünlü şarkıcı Sezen Aksu'yu andırdığı fark edildi.

Şahinkaya'nın yakın fotoğrafını görenler ise gözlerine inanamadı. Çünkü bu haliyle Minik Serçe lakaplı ünlü şarkıcı Sezen Aksu'yu andırdığı fark edildi.

Sezen Aksu'nun gençlik fotoğraflarına bakarsanız siz de anlayacaksınız neyden bahsettiğimizi!

Sezen Aksu'nun gençlik fotoğraflarına bakarsanız siz de anlayacaksınız neyden bahsettiğimizi!

Hatta fotoğrafının altındaki yorumlar da bu benzetmelerle dolup taştı.

Hatta fotoğrafının altındaki yorumlar da bu benzetmelerle dolup taştı.

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Sizce benziyor mu? Gelin yorumlarda buluşalım! 

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