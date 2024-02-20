Demet Özdemir'in Yeni Aşkının Aleyna Tilki'nin Eski Sevgilisi Kadir Güneş Olduğu İddia Edildi
Demet Özdemir'in Yeni Aşkının Aleyna Tilki'nin Eski Sevgilisi Kadir Güneş Olduğu İddia Edildi
Geçtiğimiz haftalarda kıyafetlerinin fiyatı ile ağzımızı açık bırakan Demet Özdemir, bu sefer bomba bir aşk iddiası ile karşımızda. Geçtiğimiz yaz Yunan DJ sevgilisi Sergio'dan ayrılan Demet Özdemir, Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi ile aşk yaşıyor!
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Dizilerin aranılan yüzü Demet Özdemir, şimdilerde tatilin keyfini çıkartıyor.
Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerimizden bir tanesi olan Demet Özdemir'in, 16,2 milyon takipçisi var.
Biliyorsunuz Demet Özdemir'i bir süre magazinde Oğuzhan Koç ile olan ilişkisiyle konuşmuştuk.
Daha sonra bu yaz Demet Özdemir'in adını Yunan DJ Sergio ile duymaya başlamıştık!
Adeta bir yaz aşkı diyebileceğimiz ilişkinin bitme sebebini bilmesek de, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakacak kadar bir durum olduğunu görmüştük.
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İddialara göre Demet Özdemir'in gönlünü kaptırdığı isim ise Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş!
Birlikte düğüne giden, tatile çıkan ve görüntülenmekten kaçmayan çiftin ilişkisi çok uzun süre önce bitmişti elbette.
Daha sonrasında bir dönem Danla Bilic'in Kadir Güneş'le ilişki yaşamaya başladığı iddiaları gündeme gelmişti.
Demet Özdemir ve Kadir Güneş'in ise bir ay önce yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Demet Özdemir'in dün yaptığı paylaşım serisi arasında böyle bir tekli gül fotoğrafı da gördük.
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