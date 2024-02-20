Demet Özdemir'in Yeni Aşkının Aleyna Tilki'nin Eski Sevgilisi Kadir Güneş Olduğu İddia Edildi

Yunanistan'dan ev alan ve işlerini halletmek için sık sık ziyaret eden Demet Özdemir, bu sırada DJ Sergio ile yakınlaşmıştı. İddialara göre sevgili olan çiftten aldığımız tek poz buydu. Ancak doğrulanmayan bu ilişki de çok uzun sürmemiş ve sona ermişti.