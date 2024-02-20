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Demet Özdemir'in Yeni Aşkının Aleyna Tilki'nin Eski Sevgilisi Kadir Güneş Olduğu İddia Edildi

Demet Özdemir'in Yeni Aşkının Aleyna Tilki'nin Eski Sevgilisi Kadir Güneş Olduğu İddia Edildi

Aleyna Tilki Demet Özdemir
GNS
GNS - Onedio Editörü
20.02.2024 - 10:41

Geçtiğimiz haftalarda kıyafetlerinin fiyatı ile ağzımızı açık bırakan Demet Özdemir, bu sefer bomba bir aşk iddiası ile karşımızda. Geçtiğimiz yaz Yunan DJ sevgilisi Sergio'dan ayrılan Demet Özdemir, Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi ile aşk yaşıyor!

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Dizilerin aranılan yüzü Demet Özdemir, şimdilerde tatilin keyfini çıkartıyor.

Dizilerin aranılan yüzü Demet Özdemir, şimdilerde tatilin keyfini çıkartıyor.

Adım Farah dizisinin final yapması ile birlikte yurt dışı tatillerini artıran ve yeni projeleri okuma sürecinde olan Demet Özdemir, elbette özel hayatıyla da sık sık karşımıza çıkan isimlerden.

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerimizden bir tanesi olan Demet Özdemir'in, 16,2 milyon takipçisi var.

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerimizden bir tanesi olan Demet Özdemir'in, 16,2 milyon takipçisi var.

O da sevenlerini habersiz bırakmamak için her anını sık sık paylaşmaya çalışıyor. Dergi çekimlerinden kendi çektiği fotoğraflara pek çok pozunu sosyal medyada yayınlıyor ünlü isim.

Biliyorsunuz Demet Özdemir'i bir süre magazinde Oğuzhan Koç ile olan ilişkisiyle konuşmuştuk.

Biliyorsunuz Demet Özdemir'i bir süre magazinde Oğuzhan Koç ile olan ilişkisiyle konuşmuştuk.

28 Ağustos 2022'de evlenen çift, 8 Mayıs 2023'te 8 aylık evliliklerini ortak kararla sonlandırmıştı. Magazinde epey gündem olan konu hakkında taraflardan herhangi kötü bir iddia duymamıştık. Ancak anlaşamadıklarını belirtmişlerdi.

Daha sonra bu yaz Demet Özdemir'in adını Yunan DJ Sergio ile duymaya başlamıştık!

Daha sonra bu yaz Demet Özdemir'in adını Yunan DJ Sergio ile duymaya başlamıştık!

Yunanistan'dan ev alan ve işlerini halletmek için sık sık ziyaret eden Demet Özdemir, bu sırada DJ Sergio ile yakınlaşmıştı. İddialara göre sevgili olan çiftten aldığımız tek poz buydu. Ancak doğrulanmayan bu ilişki de çok uzun sürmemiş ve sona ermişti.

Adeta bir yaz aşkı diyebileceğimiz ilişkinin bitme sebebini bilmesek de, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakacak kadar bir durum olduğunu görmüştük.

Adeta bir yaz aşkı diyebileceğimiz ilişkinin bitme sebebini bilmesek de, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakacak kadar bir durum olduğunu görmüştük.

DJ Sergio ile Ekim ayında ayrıldığını öğrendiğimiz Demet Özdemir, Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre yepyeni bir aşka yelken açmış.

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İddialara göre Demet Özdemir'in gönlünü kaptırdığı isim ise Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş!

İddialara göre Demet Özdemir'in gönlünü kaptırdığı isim ise Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş!

Birlikte düğüne giden, tatile çıkan ve görüntülenmekten kaçmayan çiftin ilişkisi çok uzun süre önce bitmişti elbette.

Birlikte düğüne giden, tatile çıkan ve görüntülenmekten kaçmayan çiftin ilişkisi çok uzun süre önce bitmişti elbette.

2020 yılında pandemi ile birlikte ilişkilerine nokta koydukları öğrenilmişti.

Daha sonrasında bir dönem Danla Bilic'in Kadir Güneş'le ilişki yaşamaya başladığı iddiaları gündeme gelmişti.

Daha sonrasında bir dönem Danla Bilic'in Kadir Güneş'le ilişki yaşamaya başladığı iddiaları gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında birlikte görüntülenen ikili hiçbir açıklama yapmamıştı. Sosyal medyada ve magazin sayfalarında sevgili olduklarına dair iddialar geziniyordu.

Demet Özdemir ve Kadir Güneş'in ise bir ay önce yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Demet Özdemir ve Kadir Güneş'in ise bir ay önce yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Söylenenlere göre çift geçtiğimiz hafta birlikte İngiltere'ye gitti. Londra'da beş gün geçirdikleri söylenen çiftin pazar akşamı İstanbul'a döndüğü söylendi.

Demet Özdemir'in dün yaptığı paylaşım serisi arasında böyle bir tekli gül fotoğrafı da gördük.

Demet Özdemir'in dün yaptığı paylaşım serisi arasında böyle bir tekli gül fotoğrafı da gördük.

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