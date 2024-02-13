Demet Özdemir'in Ceketinin Fiyatı Sizi Boş Duvara Karşı Uzun Bir Seyahate Çıkartacak

Sosyal medyanın ve magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri şüphesiz ki Demet Özdemir. Ünlü oyuncunun dizilerinden özel hayatına, sosyal medya paylaşımlarından giyim kuşamına yakın takipteyiz anlayacağınız. Tarzıyla dikkat çeken Demet Özdemir'in son paylaşımında giydiği ceketin fiyatı ortaya çıktı. Bir ceket ne kadar uzun süre duvara baktırabilirse, o kadar süre baktıracak emin olun!