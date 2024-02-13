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Demet Özdemir'in Ceketinin Fiyatı Sizi Boş Duvara Karşı Uzun Bir Seyahate Çıkartacak

Demet Özdemir'in Ceketinin Fiyatı Sizi Boş Duvara Karşı Uzun Bir Seyahate Çıkartacak

Demet Özdemir
GNS
GNS - Onedio Editörü
13.02.2024 - 09:35

Sosyal medyanın ve magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri şüphesiz ki Demet Özdemir. Ünlü oyuncunun dizilerinden özel hayatına, sosyal medya paylaşımlarından giyim kuşamına yakın takipteyiz anlayacağınız. Tarzıyla dikkat çeken Demet Özdemir'in son paylaşımında giydiği ceketin fiyatı ortaya çıktı. Bir ceket ne kadar uzun süre duvara baktırabilirse, o kadar süre baktıracak emin olun!

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir, rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarısı bir yana dursun magazin ve sosyal medyanın da en sevilen yüzleri arasında elbette.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarısı bir yana dursun magazin ve sosyal medyanın da en sevilen yüzleri arasında elbette.

Rol aldığı tüm yapımlarla büyük başarılar elde eden, romantik komediden tutun da drama kadar her alanda kendini kanıtlayan Demet Özdemir, resmen reytinglerde bir fırtına gibi esiyor.

Adım Farah dizisinin sona ermesi ile birlikte tatil dönemine giren ve şimdilerde Aşk Taktikleri filminin üçüncüsünün yayınlanmasını bekleyen Demet Özdemir, sık sık sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla karşımıza çıkıyor.

Adım Farah dizisinin sona ermesi ile birlikte tatil dönemine giren ve şimdilerde Aşk Taktikleri filminin üçüncüsünün yayınlanmasını bekleyen Demet Özdemir, sık sık sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla karşımıza çıkıyor.

Adım Farah dizisi final yaparak ekranlara veda etti bildiğiniz gibi. Demet Özdemir'in şu anki süreçte bir projeyle anlaşıp anlaşmadığı ise henüz bilinmiyor. Fakat kendisi son olarak rol aldığı Aşk Taktikleri filminin üçüncüsünün yayınlanmasını bekliyor.

Yeni bir projesi var mı bilmesek de Yunanistan'daki eviyle uğraştığını biliyoruz.

Yeni bir projesi var mı bilmesek de Yunanistan'daki eviyle uğraştığını biliyoruz.

Ünlü oyuncu yazın büyük bir kısmını Yunanistan'da geçirdi biliyorsunuz. 1 milyon euroya satın aldığı evin tadilat işleriyle uğraşan Özdemir, yalnız dekorasyon için 50 bin euro harcadığı haberleriyle gündeme gelmişti.

Son dönemde aşk hayatına dair pek bir şey duymadığımız ünlü oyuncunun giyim kuşama yaptığı harcamalar magazinde sık sık karşımıza çıkıyor.

Son dönemde aşk hayatına dair pek bir şey duymadığımız ünlü oyuncunun giyim kuşama yaptığı harcamalar magazinde sık sık karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde ayna karşısında poz veren Demet Özdemir'in pantolonunun 38 bin TL değerinde olduğunu duyunca şaşkına dönmüştük.

Ardından kocaman güneş gözlükleriyle fotoğraflarını yüklemiş ve "Gözlüğüm ile aşk yaşadım 😎🪄" demişti ünlü oyuncu.

Ardından kocaman güneş gözlükleriyle fotoğraflarını yüklemiş ve "Gözlüğüm ile aşk yaşadım 😎🪄" demişti ünlü oyuncu.

Küçük Hüsamettin'den tutun, Sürahi Nine'ye pek çok benzetme yapılsa da Demet Özdemir'in tarzını tamamlamış bu gözlük.

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Ünlü oyuncu son olarak lacivert ve beyaz tonlarını taşıyan ünlü bir markaya ait ceketiyle verdiği pozu sosyal medya hesabına yükledi.

Ünlü oyuncu son olarak lacivert ve beyaz tonlarını taşıyan ünlü bir markaya ait ceketiyle verdiği pozu sosyal medya hesabına yükledi.

Yorumlarda tüm hayranları övgüler yağdırırken, biz de ceketinin fiyatını öğrendik...

Ünlü bir markaya ait olan yarım ceketin fiyatı 93 bin 822 TL'ymiş!

Ünlü bir markaya ait olan yarım ceketin fiyatı 93 bin 822 TL'ymiş!

Wildest Fashion Instagram hesabının paylaşımına göre 93.822 TL değerindeki ceket tabii ki Demet Özdemir'e çok yakışmış. Fakat yine birilerimizin çenesi yoruldu...

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Tehuti

öyle manyakça paralar ödeyip bir de üstüne markanın ayaklı reklam panosu olma işini benim aklım hiçbir zaman almayacak. hayır, buradaki zaten iyi kötü epeydi... Devamını Gör

HappyLama

Bu saatten sonra çokkk zengin olsam bende böyle saçma harcamalar yapar mıyfım acabaa🤔🤔

Koray

100 bin tl gözümüzde büyüyor ama aslında devasa bir para değil.