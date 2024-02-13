Demet Özdemir'in Ceketinin Fiyatı Sizi Boş Duvara Karşı Uzun Bir Seyahate Çıkartacak
Demet Özdemir'in Ceketinin Fiyatı Sizi Boş Duvara Karşı Uzun Bir Seyahate Çıkartacak
Sosyal medyanın ve magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri şüphesiz ki Demet Özdemir. Ünlü oyuncunun dizilerinden özel hayatına, sosyal medya paylaşımlarından giyim kuşamına yakın takipteyiz anlayacağınız. Tarzıyla dikkat çeken Demet Özdemir'in son paylaşımında giydiği ceketin fiyatı ortaya çıktı. Bir ceket ne kadar uzun süre duvara baktırabilirse, o kadar süre baktıracak emin olun!
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Ünlü oyuncu Demet Özdemir, rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarısı bir yana dursun magazin ve sosyal medyanın da en sevilen yüzleri arasında elbette.
Adım Farah dizisinin sona ermesi ile birlikte tatil dönemine giren ve şimdilerde Aşk Taktikleri filminin üçüncüsünün yayınlanmasını bekleyen Demet Özdemir, sık sık sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla karşımıza çıkıyor.
Yeni bir projesi var mı bilmesek de Yunanistan'daki eviyle uğraştığını biliyoruz.
Son dönemde aşk hayatına dair pek bir şey duymadığımız ünlü oyuncunun giyim kuşama yaptığı harcamalar magazinde sık sık karşımıza çıkıyor.
Ardından kocaman güneş gözlükleriyle fotoğraflarını yüklemiş ve "Gözlüğüm ile aşk yaşadım 😎🪄" demişti ünlü oyuncu.
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Ünlü oyuncu son olarak lacivert ve beyaz tonlarını taşıyan ünlü bir markaya ait ceketiyle verdiği pozu sosyal medya hesabına yükledi.
Ünlü bir markaya ait olan yarım ceketin fiyatı 93 bin 822 TL'ymiş!
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öyle manyakça paralar ödeyip bir de üstüne markanın ayaklı reklam panosu olma işini benim aklım hiçbir zaman almayacak. hayır, buradaki zaten iyi kötü epeydi... Devamını Gör
Bu saatten sonra çokkk zengin olsam bende böyle saçma harcamalar yapar mıyfım acabaa🤔🤔
100 bin tl gözümüzde büyüyor ama aslında devasa bir para değil.