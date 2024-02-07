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Demet Özdemir'in Sürahi Nine'yi Andıran Güneş Gözlükleriyle Yaşadığı Aşk Paylaşımı

Demet Özdemir'in Sürahi Nine'yi Andıran Güneş Gözlükleriyle Yaşadığı Aşk Paylaşımı

Demet Özdemir
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.02.2024 - 18:56

Ünlü oyuncu Demet Özdemir Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla dikkatleri üstüne çekti. Giyimine ve tarzına ne denli özen gösterdiğini bildiğimiz oyuncu, aksesuar seçiminde de bir o kadar iddialı. Bunu aşk yaşadığı gözlüklerinden de görebiliyoruz. 😂

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Magazinde sık sık karşımıza çıkan isimlerden bir tanesi de Demet Özdemir bildiğiniz gibi.

Magazinde sık sık karşımıza çıkan isimlerden bir tanesi de Demet Özdemir bildiğiniz gibi.

Sosyal medyanın ve ekranın sevilen yüzlerinden biri olan Demet Özdemir, rol aldığı tüm projelerle reytingleri altüst ediyor. Bu da kendisini daha sık görmemizi sağlıyor elbette.

Son olarak Adım Farah dizisinin final yapması ile tatile çıkan Demet Özdemir, Aşk Taktikleri filminin üçüncüsünün yayına girmesi için gün sayıyor.

Son olarak Adım Farah dizisinin final yapması ile tatile çıkan Demet Özdemir, Aşk Taktikleri filminin üçüncüsünün yayına girmesi için gün sayıyor.

Özdemir'in başrolünde olduğu filmin ilk ikisi de Netflix'te yayınlanmıştı hatırlarsanız. Hayranları ve filmin sevenleri üçüncüsünün yayına girmesi için oldukça heyecanlı ve sabırsız.

Diğer bir yandan Demet Özdemir'i magazinde Yunanistan'a gidip gelmesiyle konuşuyoruz.

Diğer bir yandan Demet Özdemir'i magazinde Yunanistan'a gidip gelmesiyle konuşuyoruz.

Yazın büyük bir kısmını Yunanistan'da tatil yaparak geçiren Demet Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı tatil fotoğraflarıyla da hayranlarından beğeni kazanmıştı. Diğer bir yandan kendisi Yunanistan'da 1 milyon euro değerinde bir ev satın almıştı.

Evin satın alım işleri ve dekorasyonuyla uğraşan Demet Özdemir için bir de bomba bir aşk dedikodusu gündeme gelmişti o sıralar.

Evin satın alım işleri ve dekorasyonuyla uğraşan Demet Özdemir için bir de bomba bir aşk dedikodusu gündeme gelmişti o sıralar.

Yunan DJ Sergio'ya gönlünü kaptırdığı magazinde epey konuşulmuştu. Demet Özdemir ilişki iddialarını kabul etmese de, reddetmemişti. Diğer bir yandan çiftin Ekim ayında ayrıldıkları iddia edilmişti. Demet Özdemir'in DJ Sergio'yu takipten çıkması da bu iddiaları kuvvetlendirmişti elbette.

Yunanistan'daki evinin dekorasyonu için 50 bin euro harcadığı söylenen Demet Özdemir, geçtiğimiz gün pantolonunun fiyatıyla da bizi şaşkına çevirmişti.

Yunanistan'daki evinin dekorasyonu için 50 bin euro harcadığı söylenen Demet Özdemir, geçtiğimiz gün pantolonunun fiyatıyla da bizi şaşkına çevirmişti.

Ayna karşısında poz veren ünlü oyuncunun pantolonunun 38 bin TL olduğunu öğrenmiş ve şaşkına dönmüştük.

Burada paylaşmıştık:

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Özdemir şimdi de Sürahi Nine'yi andıran kocaman güneş gözlükleriyle karşımıza çıktı.

Özdemir şimdi de Sürahi Nine'yi andıran kocaman güneş gözlükleriyle karşımıza çıktı.

Gözlüğünü çok beğenen Demet Özdemir, verdiği pozları "Gözlüğüm ile aşk yaşadım 😎🪄" açıklamasıyla paylaştı.

Gözlüğünü çok beğenen Demet Özdemir, verdiği pozları "Gözlüğüm ile aşk yaşadım 😎🪄" açıklamasıyla paylaştı.

Gözlüğün fiyatını henüz bilmiyoruz. 😂

Gözlüğün fiyatını henüz bilmiyoruz. 😂

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