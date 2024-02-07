Demet Özdemir'in Sürahi Nine'yi Andıran Güneş Gözlükleriyle Yaşadığı Aşk Paylaşımı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla dikkatleri üstüne çekti. Giyimine ve tarzına ne denli özen gösterdiğini bildiğimiz oyuncu, aksesuar seçiminde de bir o kadar iddialı. Bunu aşk yaşadığı gözlüklerinden de görebiliyoruz. 😂