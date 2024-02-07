Demet Özdemir'in Sürahi Nine'yi Andıran Güneş Gözlükleriyle Yaşadığı Aşk Paylaşımı
Demet Özdemir'in Sürahi Nine'yi Andıran Güneş Gözlükleriyle Yaşadığı Aşk Paylaşımı
Ünlü oyuncu Demet Özdemir Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla dikkatleri üstüne çekti. Giyimine ve tarzına ne denli özen gösterdiğini bildiğimiz oyuncu, aksesuar seçiminde de bir o kadar iddialı. Bunu aşk yaşadığı gözlüklerinden de görebiliyoruz. 😂
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Magazinde sık sık karşımıza çıkan isimlerden bir tanesi de Demet Özdemir bildiğiniz gibi.
Son olarak Adım Farah dizisinin final yapması ile tatile çıkan Demet Özdemir, Aşk Taktikleri filminin üçüncüsünün yayına girmesi için gün sayıyor.
Diğer bir yandan Demet Özdemir'i magazinde Yunanistan'a gidip gelmesiyle konuşuyoruz.
Evin satın alım işleri ve dekorasyonuyla uğraşan Demet Özdemir için bir de bomba bir aşk dedikodusu gündeme gelmişti o sıralar.
Yunanistan'daki evinin dekorasyonu için 50 bin euro harcadığı söylenen Demet Özdemir, geçtiğimiz gün pantolonunun fiyatıyla da bizi şaşkına çevirmişti.
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Özdemir şimdi de Sürahi Nine'yi andıran kocaman güneş gözlükleriyle karşımıza çıktı.
Gözlüğünü çok beğenen Demet Özdemir, verdiği pozları "Gözlüğüm ile aşk yaşadım 😎🪄" açıklamasıyla paylaştı.
Gözlüğün fiyatını henüz bilmiyoruz. 😂
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