Damla Ersubaşı Annesinin Hamile Kaldığı İçin Yüzüne Tükürdüğünü Yıllar Sonra İtiraf Etti
Damla Ersubaşı Annesinin Hamile Kaldığı İçin Yüzüne Tükürdüğünü Yıllar Sonra İtiraf Etti
Hepimizin Sihirli Annem dizisinin Tuğçe'si olarak tanıdığımız ve hatırımızda öyle yer edinen Damla Ersubaşı, Haberler.com'un YouTube hesabının konuğu oldu. Haber Bahane programında evliliğiyle ilgili itiraflarda bulunan Damla Ersubaşı, annesinin yüzüne tükürdüğünü anlattı.
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Damla Ersubaşı'yı büyük bir çoğunluğumuz Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanıyoruz.
Damla Ersubaşı oyunculuğu bıraksa da, sosyal medya fenomeni olmasının ardından hayatına şahit olmaya devam ettik kendisinin. Tıpkı evliliğine şahit olmamız gibi...
Tabii bu süreç içerisinde fenomen ismin değişimi ve verdiği kilolar da sık sık gündeme gelmişti.
Zeynep ve Zehra adında iki çocukları olan çift her ne kadar şiddet ve aldatma iddialarıyla boşansa da, çocukları için bir araya gelmeye devam etmişti.
İkinci kez boşanmalarının ardından aralarında bir de velayet davası baş göstermişti.
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Bunun ardından Damla Ersubaşı da gözyaşları içinde sosyal medyadan paylaşım yapmış, "Uyuşturucu batağına düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım. Beni tehdit etti." demişti.
Gündemde Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser'e dair haberler sürerken, eski oyuncu Haberler.com'un YouTub e kanalının konuğu oldu.
Ersubaşı'nın itiraflarından biri de evliliği ve hamileliğine ilişkin oldu. Hamile kaldığı için evlendiğini söyleyen eski oyuncu, erken evlendiği için pişman olduğunu yeniden dile getirdi.
Ersubaşı, annesinin hamile olduğunu öğrendiğinde yüzüne tükürdüğünü itiraf etti.
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