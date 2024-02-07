Damla Ersubaşı Annesinin Hamile Kaldığı İçin Yüzüne Tükürdüğünü Yıllar Sonra İtiraf Etti

Eski eşi Keser'den şiddet gördüğünü, bunun kendisi için aldatılmaktan bile daha kötü olduğunu söylemişti.

'Eski eşimden ilk kızım doğduktan sonra şiddet de gördüm. Şiddet, aldatılmaktan çok daha kötü bir his. Bana şiddet uyguladığında ben ne yaptım diye düşündüm. Çok zordu... Çocuklarımın babası olduğu için eski eşimin yaptıklarını affetmiştim. '