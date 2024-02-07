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Damla Ersubaşı Annesinin Hamile Kaldığı İçin Yüzüne Tükürdüğünü Yıllar Sonra İtiraf Etti

Damla Ersubaşı Annesinin Hamile Kaldığı İçin Yüzüne Tükürdüğünü Yıllar Sonra İtiraf Etti

GNS
GNS - Onedio Editörü
07.02.2024 - 17:14

Hepimizin Sihirli Annem dizisinin Tuğçe'si olarak tanıdığımız ve hatırımızda öyle yer edinen Damla Ersubaşı, Haberler.com'un YouTube hesabının konuğu oldu. Haber Bahane programında evliliğiyle ilgili itiraflarda bulunan Damla Ersubaşı, annesinin yüzüne tükürdüğünü anlattı.

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Damla Ersubaşı'yı büyük bir çoğunluğumuz Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanıyoruz.

Damla Ersubaşı'yı büyük bir çoğunluğumuz Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanıyoruz.

Çocukluğunda dönemin en popüler işlerinden Sihirli Annem'i izleyen herkes, Cem'in kör kütük aşık olduğu Tuğçe karakterini tanıyor. Yani daha doğrusu Damla Ersubaşı'nı. Hatta ikinci kez Sihirli Annem çekildiğinde tüm oyuncular gençlik halleriyle kamera karşısına çıkmış, bizi şaşırtmışlardı.

Damla Ersubaşı oyunculuğu bıraksa da, sosyal medya fenomeni olmasının ardından hayatına şahit olmaya devam ettik kendisinin. Tıpkı evliliğine şahit olmamız gibi...

Damla Ersubaşı oyunculuğu bıraksa da, sosyal medya fenomeni olmasının ardından hayatına şahit olmaya devam ettik kendisinin. Tıpkı evliliğine şahit olmamız gibi...

İşletmeci Mustafa Can Keser'le 2016 yılında dünyaevine girmişti Damla Ersubaşı. Fakat evlilikleri 2020 yılında sona ermişti. Boşanmaları anlaşmalı gerçekleşmişti. Damla Ersubaşı şiddete ve ihanete maruz kaldığını ifade etmişti.

Tabii bu süreç içerisinde fenomen ismin değişimi ve verdiği kilolar da sık sık gündeme gelmişti.

Tabii bu süreç içerisinde fenomen ismin değişimi ve verdiği kilolar da sık sık gündeme gelmişti.

Evliliği ve ilişki sürecinde gündemde sık sık yer alan Damla Ersubaşı, katıldığı programlarda 'Keşke 23 yaşında evlenmeseydim' demesiyle dikkat çekmişti. Ayrıca eşi Mustafa Can Keser'in de oldukça sinirli biri olduğunu dile getiriyordu.

Zeynep ve Zehra adında iki çocukları olan çift her ne kadar şiddet ve aldatma iddialarıyla boşansa da, çocukları için bir araya gelmeye devam etmişti.

Zeynep ve Zehra adında iki çocukları olan çift her ne kadar şiddet ve aldatma iddialarıyla boşansa da, çocukları için bir araya gelmeye devam etmişti.

Tabii bu görüşmelerin ardından ilişkilerine ikinci bir şans verme kararı alıp bir kez daha evlenmişlerdi. Fakat bu evliliklerini de yürütemeyip tekrar ayrılmışlardı.

İkinci kez boşanmalarının ardından aralarında bir de velayet davası baş göstermişti.

İkinci kez boşanmalarının ardından aralarında bir de velayet davası baş göstermişti.

Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı'nın yasaklı madde bağımlısı olduğunu söylemiş ve çocuklarının velayetinin kendisine verilmesi için harekete geçmişti.

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Bunun ardından Damla Ersubaşı da gözyaşları içinde sosyal medyadan paylaşım yapmış, "Uyuşturucu batağına düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım. Beni tehdit etti." demişti.

Bunun ardından Damla Ersubaşı da gözyaşları içinde sosyal medyadan paylaşım yapmış, "Uyuşturucu batağına düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım. Beni tehdit etti." demişti.

Ardından Ersubaşı'nın avukatı bu videonun bir buçuk sene öncesine ait olduğunu ve basına yeni servis edildiğini açıklamıştı.

Gündemde Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser'e dair haberler sürerken, eski oyuncu Haberler.com'un YouTub e kanalının konuğu oldu.

Gündemde Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser'e dair haberler sürerken, eski oyuncu Haberler.com'un YouTub e kanalının konuğu oldu.

Eski eşi Keser'den şiddet gördüğünü, bunun kendisi için aldatılmaktan bile daha kötü olduğunu söylemişti.

'Eski eşimden ilk kızım doğduktan sonra şiddet de gördüm. Şiddet, aldatılmaktan çok daha kötü bir his. Bana şiddet uyguladığında ben ne yaptım diye düşündüm. Çok zordu... Çocuklarımın babası olduğu için eski eşimin yaptıklarını affetmiştim. '

Ersubaşı'nın itiraflarından biri de evliliği ve hamileliğine ilişkin oldu. Hamile kaldığı için evlendiğini söyleyen eski oyuncu, erken evlendiği için pişman olduğunu yeniden dile getirdi.

Ersubaşı'nın itiraflarından biri de evliliği ve hamileliğine ilişkin oldu. Hamile kaldığı için evlendiğini söyleyen eski oyuncu, erken evlendiği için pişman olduğunu yeniden dile getirdi.

'Eski eşimle arkadaş vasıtasıyla tanıştık. Ben ilk gördüğümde çok beğenmiştim. 1,5 yıl flört ettik sonra ben hamile kalınca evlendik. Evlendiğimizde ben 3 aylık hamileydim. Hamile kalmasaydım da evlenirdim.'

Ersubaşı, annesinin hamile olduğunu öğrendiğinde yüzüne tükürdüğünü itiraf etti.

Ersubaşı, annesinin hamile olduğunu öğrendiğinde yüzüne tükürdüğünü itiraf etti.

'Ailem hamile kaldığını sonradan öğrendi ve babam bir süre benimle konuşmadı. Annem hamile olduğumu öğrendiğimde yüzüme tükürmüştü. Erken yaşta evlendiğim için pişmanım.'

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