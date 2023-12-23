Uyuşturucu Batağında Olduğunu Ağlayarak İtiraf Eden Damla Ersubaşı İlk Kez Paylaşım Yaptı
Uyuşturucu Batağında Olduğunu Ağlayarak İtiraf Eden Damla Ersubaşı İlk Kez Paylaşım Yaptı
Sihirli Annem dizisiyle yıldızı parlayan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz gün uyuşturucu batağına düştüğünü gözyaşları içinde haykırdığı videosuyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ortalığın bir anda karışmasından sonra yeni bir paylaşım yapan Ersubaşı teşekkür etti.
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Birçoğumuzun çocukluğunda ayıla bayıla izlediği Sihirli Annem dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri de Damla Ersubaşı'nın canlandırdığı "Tuğçe" karakteri olmuştu.
İşletmeci Mustafa Can Keser 2016 yılında ile nikah masasına oturan Damla Ersubaşı'nın evliliği 2020 yılında sona erdi.
Bu dönemde kızları için sürekli bir araya gelen Damla Ersubaşı ve Mehmet Can Keser ikinci kez evlense de sonuç fiziksel/psikolojik şiddet ve ihanet şikayetleriyle noktalandı.
Zehra ve Zeynep adından iki kızı olan çiftin "ihanet" ve "şiddet" iddiaları sonrası biten evliliğinin ardından olaylar çirkinleşmeye başladı.
Mustafa Can Keser'in, eski eşi Damla Ersubaşı'na velayet davası açtığı ortaya çıktı. Ersubaşı'nın yasaklı madde kullandığını öne sürmesiyle karar veren mahkeme çocukların velayetini Keser'e bıraktı.
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Eski oyuncu velayet ile ilgili "Aradaki konular başkayken, bu şantaj bu tehdit çok eskiden başlamışken (video fotoğraf, hepsini anlatacağım, geçen sene bu zamanlar magazine verilmekle tehdit edilirken...) maneviyatla hele ki çocuklarımla vurulmak tam da yakışan bir davranıştı." ifadelerini kullandı.
Gözyaşları içinde bir video çeken Ersubaşı "Uyuşturucu batağına düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım. Beni tehdit etti. 'Bunu aileme söylerim' dedi. 'Çocukları bana vereceksin' dedi. Çocuklarımı aldı" sözleriyle gündeme damga vurdu.
Eski oyuncunun avukatı görüntülerin gündem olmasından sonra "Sadece Mustafa Can Keser'de bulunan bu video yaklaşık bir buçuk sene öncesine ait olup ne hikmetse eski eş tarafından şimdi medyaya servis edilmiştir." açıklamasını yaptı.
İtiraf videosunun ardından gözleri üzerine çeken Damla Ersubaşı sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yaptı.
"Çok seviyorum sizi. Görmeden, hissederek" notuyla paylaştığı videoda kendisine sosyal medya üzerinden destek veren herkese "bu kadar sevildiğimi bilmiyorum" diyerek teşekkür etti.
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