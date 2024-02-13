Tuba Büyüküstün Cinsellik Sohbetiyle Gündeme Bomba Gibi Düşen Yeni Dizisinin Galasında Siyah Bir Kuğu Gibiydi
Tuba Büyüküstün Cinsellik Sohbetiyle Gündeme Bomba Gibi Düşen Yeni Dizisinin Galasında Siyah Bir Kuğu Gibiydi
Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, yıllar sonra dijital bir proje için yeniden buluştu. Gain'de yayınlanacak olan Yarın Yokmuş Gibi dizisinin olay olan fragmanının ardından dün akşam gerçekleştirilen galası çok konuşuldu. Tuba Büyüküstün'ün siyahlara büründüğü transparan tarzı da görenlerden 'geçer' not aldı.
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Türkiye'nin en sevilen, en başarılı oyuncuları arasında olan Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, bundan yıllar önce birlikte çok beğenilen bir filmde partner olmuşlardı.
O dönemler Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç'in uyumu izleyenler tarafından oldukça beğenilmişti.
Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün yıllar sonra yeniden dijital bir platformda seyircisi ile buluşacak mini dizi Yarın Yokmuş Gibi için kamera karşısına geçti.
Dizinin yayınlanan fragmanı sosyal medyada epey yankı uyandırdı bildiğiniz gibi.
Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, dün akşam Yarın Yokmuş Gibi dizisinin galasında tüm şıklıklarıyla boy gösterdi.
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Başrol oyuncusu Tuba Büyüküstün'ün siyahlara büründüğü gala tarzı ise kimileri tarafından yerin dibine sokulurken, kimileri tarafından çok beğenildi.
Tabii bazıları bu tarzından hiç hoşlanmadı, orası ayrı! Ama genel olarak geçer not aldı diyebiliriz.
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