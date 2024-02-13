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Tuba Büyüküstün Cinsellik Sohbetiyle Gündeme Bomba Gibi Düşen Yeni Dizisinin Galasında Siyah Bir Kuğu Gibiydi

Tuba Büyüküstün Cinsellik Sohbetiyle Gündeme Bomba Gibi Düşen Yeni Dizisinin Galasında Siyah Bir Kuğu Gibiydi

Tuba Büyüküstün
GNS
GNS - Onedio Editörü
13.02.2024 - 09:02

Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, yıllar sonra dijital bir proje için yeniden buluştu. Gain'de yayınlanacak olan Yarın Yokmuş Gibi dizisinin olay olan fragmanının ardından dün akşam gerçekleştirilen galası çok konuşuldu. Tuba Büyüküstün'ün siyahlara büründüğü transparan tarzı da görenlerden 'geçer' not aldı.

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Türkiye'nin en sevilen, en başarılı oyuncuları arasında olan Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, bundan yıllar önce birlikte çok beğenilen bir filmde partner olmuşlardı.

Türkiye'nin en sevilen, en başarılı oyuncuları arasında olan Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, bundan yıllar önce birlikte çok beğenilen bir filmde partner olmuşlardı.

2017 yılında Ferzan Özpetek'in yazıp yönettiği İstanbul Kırmızısı, başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle epey yankı uyandırmıştı. Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç'in yanı sıra Mehmet Günsür, Nejat İşler, Zerrin Tekindor ve Serra Yılmaz gibi pek çok isim de filmde rol alıyordu.

O dönemler Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç'in uyumu izleyenler tarafından oldukça beğenilmişti.

O dönemler Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç'in uyumu izleyenler tarafından oldukça beğenilmişti.

İstanbul Kırmızısı'nın üstünden neredeyse 7 yıl geçmişken, yeni bir proje için kolları sıvayan yapımcılar bu ikiliyi yeniden bir araya getirdi.

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün yıllar sonra yeniden dijital bir platformda seyircisi ile buluşacak mini dizi Yarın Yokmuş Gibi için kamera karşısına geçti.

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün yıllar sonra yeniden dijital bir platformda seyircisi ile buluşacak mini dizi Yarın Yokmuş Gibi için kamera karşısına geçti.

Büyüküstün dizide Manolya karakterine hayat verecekken, Ergenç deneyimli gazeteci Hakan olarak karşımıza çıkacak. Bu çiftin karmaşık ilişkilerini izleyeceğiz biz de.

Dizinin yayınlanan fragmanı sosyal medyada epey yankı uyandırdı bildiğiniz gibi.

Dizinin yayınlanan fragmanı sosyal medyada epey yankı uyandırdı bildiğiniz gibi.

İki karakter arasında geçen cinsellik içerikli sohbet ve fragmanda yer verilen sahneler oldukça dikkat çekti. Bir kesim tarafından oldukça beğenilen ve merak edilen dizi, bir kesimin de tepki göstermesine sebep oldu.

Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, dün akşam Yarın Yokmuş Gibi dizisinin galasında tüm şıklıklarıyla boy gösterdi.

Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, dün akşam Yarın Yokmuş Gibi dizisinin galasında tüm şıklıklarıyla boy gösterdi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayına girecek olan dizinin galası dün akşam gerçekleşti. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı ve arkadaşlarını desteklediği gala resmen şıklık yarışına döndü.

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Başrol oyuncusu Tuba Büyüküstün'ün siyahlara büründüğü gala tarzı ise kimileri tarafından yerin dibine sokulurken, kimileri tarafından çok beğenildi.

Başrol oyuncusu Tuba Büyüküstün'ün siyahlara büründüğü gala tarzı ise kimileri tarafından yerin dibine sokulurken, kimileri tarafından çok beğenildi.

Üstü transparan korse tarzı olan mini siyah bir elbise tercih eden Tuba Büyüküstün, saçlarını da doğal dalgalarla açık bırakarak sade ve şık bir görüntü oluşturmuş.

Tabii bazıları bu tarzından hiç hoşlanmadı, orası ayrı! Ama genel olarak geçer not aldı diyebiliriz.

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