Tuba Büyüküstün Cinsellik Sohbetiyle Gündeme Bomba Gibi Düşen Yeni Dizisinin Galasında Siyah Bir Kuğu Gibiydi

Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, yıllar sonra dijital bir proje için yeniden buluştu. Gain'de yayınlanacak olan Yarın Yokmuş Gibi dizisinin olay olan fragmanının ardından dün akşam gerçekleştirilen galası çok konuşuldu. Tuba Büyüküstün'ün siyahlara büründüğü transparan tarzı da görenlerden 'geçer' not aldı.