Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Zeynep Yılmaz Yıllar Sonra Aşka Kapılarını Tekrar Açtı: Sevgilisiyle İlk Pozu Geldi!

Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Zeynep Yılmaz Yıllar Sonra Aşka Kapılarını Tekrar Açtı: Sevgilisiyle İlk Pozu Geldi!

Acun Ilıcalı
GNS
GNS - Onedio Editörü
20.02.2024 - 09:01

Acun Ilıcalı ile 2016 yılında evliliğini sonlandıran ve uzun bir süre hayatına kimseyi almayan Zeynep Yılmaz, yeni sevgilisiyle görüntülendi. Aşka kapılarını tekrar açan Zeynep Yılmaz'ın bir süredir iş insanı Bülent Ciritci ile sevgili olduğu biliniyordu. Sabah'tan Bülent Cankurt, ilişkinin ilk karesini paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü mimar Zeynep Ilıcalı, iş konusundaki başarıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden bir tanesi.

Ünlü mimar Zeynep Ilıcalı, iş konusundaki başarıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden bir tanesi.

Instagram'da 325 bin takipçisi olan ve aktif bir şekilde paylaşımlarını sürdüren Zeynep Yılmaz, özel hayatıyla da magazin gündeminin dikkatini çeken ve merak edilen isimlerden bir tanesi.

Instagram hesabında kızlarıyla birlikte yaptığı paylaşımlar da oldukça ilgi çekiyor.

Instagram hesabında kızlarıyla birlikte yaptığı paylaşımlar da oldukça ilgi çekiyor.

Büyüdükçe değişimlerine inanamadığımız ve artık iki güzel genç kız olan Yasemin Ilıcalı ve Leyla Ilıcalı'nın annelerine olan benzerlikleri de dikkatlerden kaçmıyor.

Biliyorsunuz ki Zeynep Yılmaz 2003 yılında Acun Ilıcalı ile dünyaevine girmişti.

Biliyorsunuz ki Zeynep Yılmaz 2003 yılında Acun Ilıcalı ile dünyaevine girmişti.

2004 yılında ilk çocukları Leyla'yı, 2007 yılında ise ikinci çocukları Yasemin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamışlardı.

Çiftin 13 yıl süren evliliği 2016 yılında boşanmalarıyla son bulmuştu.

Çiftin 13 yıl süren evliliği 2016 yılında boşanmalarıyla son bulmuştu.

Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz'la evlililiğinin bitmesinin ardından, ünlü sunucu sevgilisi Şeyma Subaşı ile evlenmişti. Zeynep Yılmaz ise hakkında çıkan iddiaların ardından sosyal medyada 'Acun çocuklarımın babasıdır. Onun mutlu olması kızlarımız için önemlidir.' diyerek konuyu kapatmıştı.

İki kızları olan çift bir araya gelmeye devam etti.

İki kızları olan çift bir araya gelmeye devam etti.

Kızlarının doğum günleri ve mezuniyetleri gibi özel günlerde orada bulunan ve aile pozu veren ikili, hiçbir zaman tartışma ya da sorun gibi konularla gündeme gelmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tabii bunca olayın ardından Zeynep Yılmaz aşk kapılarına bir süre kilit vurdu.

Tabii bunca olayın ardından Zeynep Yılmaz aşk kapılarına bir süre kilit vurdu.

Uzun yıllar boyunca hayatına kimseyi almayan Zeynep Yılmaz, geçtiğimiz yıl sonunda yepyeni bir aşka yelken açmasıyla magazinde konuşulan isimlerden biri olmuştu.

Yılmaz'ın, aşk orucunu iş insanı Bülent Ciritci ile bozduğu öğrenilmişti.

Yılmaz'ın, aşk orucunu iş insanı Bülent Ciritci ile bozduğu öğrenilmişti.

Zeynep Yılmaz'ın sahici olduğu Thanx Mimarlık, iş insanı Bülent Ciritci'nin kafesinin tasarımını üstlenmiş ve ikilinin yolu bu sayede kesişmişti. Arkadaşlıkla başlayan ilişkileri sonradan aşka dönmüştü.

Üç aydır birlikte olan çiftin ilk fotoğrafı, dün akşam katıldıkları düğünden geldi.

Üç aydır birlikte olan çiftin ilk fotoğrafı, dün akşam katıldıkları düğünden geldi.

Zeynep Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden düğünde çektiği fotoğrafları paylaşsa da, yeni aşkı Bülent Ciritci ile verdiği pozu Sabah'tan Bülent Cankurtaran paylaştı.

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
9
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?