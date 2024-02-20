Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Zeynep Yılmaz Yıllar Sonra Aşka Kapılarını Tekrar Açtı: Sevgilisiyle İlk Pozu Geldi!
Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Zeynep Yılmaz Yıllar Sonra Aşka Kapılarını Tekrar Açtı: Sevgilisiyle İlk Pozu Geldi!
Acun Ilıcalı ile 2016 yılında evliliğini sonlandıran ve uzun bir süre hayatına kimseyi almayan Zeynep Yılmaz, yeni sevgilisiyle görüntülendi. Aşka kapılarını tekrar açan Zeynep Yılmaz'ın bir süredir iş insanı Bülent Ciritci ile sevgili olduğu biliniyordu. Sabah'tan Bülent Cankurt, ilişkinin ilk karesini paylaştı.
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Ünlü mimar Zeynep Ilıcalı, iş konusundaki başarıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden bir tanesi.
Instagram hesabında kızlarıyla birlikte yaptığı paylaşımlar da oldukça ilgi çekiyor.
Biliyorsunuz ki Zeynep Yılmaz 2003 yılında Acun Ilıcalı ile dünyaevine girmişti.
Çiftin 13 yıl süren evliliği 2016 yılında boşanmalarıyla son bulmuştu.
İki kızları olan çift bir araya gelmeye devam etti.
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Tabii bunca olayın ardından Zeynep Yılmaz aşk kapılarına bir süre kilit vurdu.
Yılmaz'ın, aşk orucunu iş insanı Bülent Ciritci ile bozduğu öğrenilmişti.
Üç aydır birlikte olan çiftin ilk fotoğrafı, dün akşam katıldıkları düğünden geldi.
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