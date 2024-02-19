Rapçi Ezhel, En Büyük Destekçisi Olan Annesinin Doğum Gününü Minnet Dolu Cümlelerle Kutladı!

Rapçi Ezhel'e olan bağlılığını ve desteğini her zaman dile getiren Ulya Turgut, son zamanlarda Alizade ile ilgili sözleriyle gündem olmuştu. Bugün ise Ezhel'den annesi Ulya Turgut için minnet dolu bir doğum günü paylaşımı geldi. Detaylar...👇