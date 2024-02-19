Rapçi Ezhel, En Büyük Destekçisi Olan Annesinin Doğum Gününü Minnet Dolu Cümlelerle Kutladı!
Rapçi Ezhel, En Büyük Destekçisi Olan Annesinin Doğum Gününü Minnet Dolu Cümlelerle Kutladı!
Kaynak: https://www.instagram.com/stories/ezh...
Rapçi Ezhel'e olan bağlılığını ve desteğini her zaman dile getiren Ulya Turgut, son zamanlarda Alizade ile ilgili sözleriyle gündem olmuştu. Bugün ise Ezhel'den annesi Ulya Turgut için minnet dolu bir doğum günü paylaşımı geldi. Detaylar...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
2017 yılında 'Müptezel' albümüyle büyük çıkış yakalayan rapçi Ezhel, her şarkısıyla listeleri altüst eden isimlerden bir tanesi.
Kendisi, hakkında açılan davalardan dolayı bir süredir Almanya'da yaşıyor biliyorsunuz ki... Ezhel her defasında da gurbet özlemini dile getiriyor.
Ülkemizde bir süre cezaevinde kalan Ezhel'in annesi tüm zorlu süreçte oğluna destek olan isimdi.
Son günlerde Alizade ve Ezhel yakıştırmalarıyla ilgili "Ben sağken oğluma zade made yaklaşamaz" sözleriyle de gündem olmuştu Ulya Turgut...
Bugün ise Ezhel'den annesinin doğum günü için minnet dolu bir paylaşım geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ezhel, annesi Ulya Turgut'un yaptığı nostaljik paylaşımı hikayesine ekleyerek 'İyi ki benim güzel annem' sözleriyle cümlelerine başladı.
Paylaşımı de sizin için şöyle bırakalım.👇
Umarız birlikte sağlıklı, huzurlu, uzun ömürleri olur.🧿
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda