İcra Tebligatına Kendi İmza Atan Kuryeye Açılan Davayla İlgili Hülya Avşar'dan İlk Açıklama Geldi!
İcra Tebligatına Kendi İmza Atan Kuryeye Açılan Davayla İlgili Hülya Avşar'dan İlk Açıklama Geldi!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=6sx7c...
Hülya Avşar'a ait icra tebligatını kızı Zehra Çilingiroğlu'na teslim ettiğini söyleyen fakat Çilingiroğlu yerine imza attığı iddiasıyla dağıtım görevlisine dava açıldı.
Hülya Avşar'dan ilk açıklama geldi. 👇
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Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'a ait ödeme emirli icra tebligatını Zehra Çilingiroğlu yerine kendisi imzalaması sebebiyle PTT'nin taşeron firmasında dağıtım görevlisi İbrahim K.'ya dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu'nun müşteki, PTT'ye bağlı taşeron firmada kurye olarak çalışan İbrahim K.'nin ise sanık olduğu belirtilmişti.
Sanık İbrahim K. savunmasında tebligat dağıtımı konusunda kendisine herhangi bir bilgi verilmediğini, işe kargo dağıtacağını düşündüğünü ancak işe başlayınca durumun farklı olduğunu belirtti.
Sanık, ifadesinin ardından yaptığının suç olduğunu bilmediğini ve kötü niyetinin olmadığını söyleyerek beraatını talep etti.
3 günlük sessizliğin ardından Hülya Avşar ilk defa 'Aramızda Kalmasın'a özel açıklamalarda bulundu.
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"Her türlü sahtekârlık almış başını gidiyor. Maalesef ki nereye yapacaklarını kestiremiyorlar."
"Şu anda avukatım yakından ilgileniyor. Yakaladık Allah'a şükür." diyerek bu konu hakkında söyleyeceklerini noktaladı.
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