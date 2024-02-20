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Will Smith 'Bu İş Çığırından Çıkıyor' Diyerek Paylaştı: 1 Yıl İçerisinde Yapay Zeka Nereden Nereye Geldi?

Will Smith 'Bu İş Çığırından Çıkıyor' Diyerek Paylaştı: 1 Yıl İçerisinde Yapay Zeka Nereden Nereye Geldi?

Amerika Birleşik Devletleri Yapay Zeka
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 13:48

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Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Will Smith, sosyal medya hesaplarından 'Bu iş çığırından' çıkıyor diyerek yapay zeka teknolojisi ile ilgili mizahi bir paylaşım yaptı.

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ChatGpt, Midjourney gibi yapay zeka teknolojileri hayatımıza gireli çok fazla bir zaman olmadı. Ancak yapay zeka teknolojileri çok kısa sürede bir hayli yol kat ettiler.

ChatGpt, Midjourney gibi yapay zeka teknolojileri hayatımıza gireli çok fazla bir zaman olmadı. Ancak yapay zeka teknolojileri çok kısa sürede bir hayli yol kat ettiler.

Metin tabanlı yapay zeka teknolojilerinin hayatımıza girmesinden kısa bir süre sonra resim üreten yapay zeka teknolojileri de hayatımıza dahil olarak adeta çığır açmışlardı.

Metin tabanlı yapay zeka teknolojilerinin hayatımıza girmesinden kısa bir süre sonra resim üreten yapay zeka teknolojileri de hayatımıza dahil olarak adeta çığır açmışlardı.

ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI ise yakın zamanda video üreten yapay zeka teknolojisi olan Sora'yı tanıtmış ve adeta bizleri kendisine hayran bırakmıştı.

ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI ise yakın zamanda video üreten yapay zeka teknolojisi olan Sora'yı tanıtmış ve adeta bizleri kendisine hayran bırakmıştı.

Sora, verilen komutlar ile 60 saniyelik harikulade videolar üretirken yapay zeka teknolojisinin kısa sürede ne kadar çok geliştiğinin de açık bir örneği.

Henüz 1 yıl kadar önce yapay zeka teknolojisi ile üretilen videolar oldukça basit ve hatalı işler yaparken, Sora bu hataları neredeyse hiç yapmıyor.

Henüz 1 yıl kadar önce yapay zeka teknolojisi ile üretilen videolar oldukça basit ve hatalı işler yaparken, Sora bu hataları neredeyse hiç yapmıyor.

Will Smith de 1 yıl kadar önce kendisine yapay zeka ile makarna yedirilme videosu üzerinden, yapay zeka teknolojisinin kısa bir sürede ne kadar geliştiğini vurgulamak adına bir paylaşım yaptı.

Will Smith de 1 yıl kadar önce kendisine yapay zeka ile makarna yedirilme videosu üzerinden, yapay zeka teknolojisinin kısa bir sürede ne kadar geliştiğini vurgulamak adına bir paylaşım yaptı.

1 yıl önce yapay zeka ile üretilen videoyu taklit eden Will Smith, aynı zamanda da kendi orijinal videosunun Sora tarafından üretilmiş olsa çok da farklı olmayacağını vurguluyor.

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İşte o paylaşım: 👇

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