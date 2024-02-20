Will Smith 'Bu İş Çığırından Çıkıyor' Diyerek Paylaştı: 1 Yıl İçerisinde Yapay Zeka Nereden Nereye Geldi?

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Will Smith, sosyal medya hesaplarından 'Bu iş çığırından' çıkıyor diyerek yapay zeka teknolojisi ile ilgili mizahi bir paylaşım yaptı.
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ChatGpt, Midjourney gibi yapay zeka teknolojileri hayatımıza gireli çok fazla bir zaman olmadı. Ancak yapay zeka teknolojileri çok kısa sürede bir hayli yol kat ettiler.
Metin tabanlı yapay zeka teknolojilerinin hayatımıza girmesinden kısa bir süre sonra resim üreten yapay zeka teknolojileri de hayatımıza dahil olarak adeta çığır açmışlardı.
ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI ise yakın zamanda video üreten yapay zeka teknolojisi olan Sora'yı tanıtmış ve adeta bizleri kendisine hayran bırakmıştı.
Henüz 1 yıl kadar önce yapay zeka teknolojisi ile üretilen videolar oldukça basit ve hatalı işler yaparken, Sora bu hataları neredeyse hiç yapmıyor.
Will Smith de 1 yıl kadar önce kendisine yapay zeka ile makarna yedirilme videosu üzerinden, yapay zeka teknolojisinin kısa bir sürede ne kadar geliştiğini vurgulamak adına bir paylaşım yaptı.
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İşte o paylaşım: 👇
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