Postacı Hakim Karşısına Çıktı: Hülya Avşar'a Ait Belgeye Taklit İmza Attı
Postacı Hakim Karşısına Çıktı: Hülya Avşar'a Ait Belgeye Taklit İmza Attı
Hülya Avşar'a ait ödeme emirli icra tebligatını Zehra Çilingiroğlu yerine kendisi imzalayan PTT'nin taşeron firmasında dağıtım görevlisi İbrahim K.'ya dava açıldı.
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Hülya Avşar'a ait ödeme emirli icra tebligatını kızı Zehra Çilingiroğlu'na teslim ettiğini söyleyen fakat Çilingiroğlu yerine imza attığı iddiasıyla dağıtım görevlisi İbrahim K.'ye dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu'nun müşteki, PTT'ye bağlı taşeron firmada kurye olarak çalışan İbrahim K.'nin ise sanık olduğu belirtildi.
İddianamede, Avşar'ın banka hesaplarına haciz konulmasıyla icra dosyasını öğrendiği ve tebligatın sanık tarafından doldurulduğunun anlaşıldığı ifade edildi.
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık İbrahim K. savunmasında tebligat dağıtımı konusunda kendisine herhangi bir bilgi verilmediğini, işe kargo dağıtacağını düşündüğünü ancak işe başlayınca durumun farklı olduğunu belirtti.
İbrahim K., Avşar'ın adresine gittiğinde onun evde olmadığını, kızı Zehra Çilingiroğlu ile karşılaştığını ve tebligatı ona verdiğini ancak imza almayı unuttuğunu ifade etti.
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Sanık, yaptığının suç olduğunu bilmediğini ve kötü niyetinin olmadığını söyleyerek beraatını talep etti. Ancak Avşar ve Çilingiroğlu'nun avukatı, müvekkillerinin sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, maddi ve manevi zararlarının olduğunu vurgulad
Bilirkişi raporu, tebligatı alan kişinin Zehra Çilingiroğlu olmadığını ve imzanın sanık İbrahim K.'ya ait olduğunu ortaya koydu. Savcı, sanığın suçu işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti
Mahkeme heyeti, İbrahim K.'yı "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın daha önce mahkûmiyeti olmadığı için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Ancak sanık, 5 yıl içinde başka bir suç işlerse hüküm uygulanacak.
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