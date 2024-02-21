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Bahar Dizisinin Aziz Uras'ı Genç Yıldız Demirhan Demircioğlu'nun Havalı Pozları!

Bahar Dizisinin Aziz Uras'ı Genç Yıldız Demirhan Demircioğlu'nun Havalı Pozları!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 11:45

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisinin genç yıldızı Demirhan Demircioğlu'nun sosyal medyadaki havalı pozlarını görünce şaşıracaksınız!

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Show TV'de yayınlanan Bahar dizisi ilk bölümünden bu yana seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı.

Show TV'de yayınlanan Bahar dizisi ilk bölümünden bu yana seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar, son bölümü ile reytingleri topladı.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar, son bölümü ile reytingleri topladı.

Dizinin genç oyuncularından Demirhan Demircioğlu ise başarısı ile dikkat çekiyor.

Dizinin genç oyuncularından Demirhan Demircioğlu ise başarısı ile dikkat çekiyor.

Dizide Bahar ve Timur'un ilk çocuğu ve tıp öğrencisi Aziz Uras karakterini canlandıran Demircioğlu’nun kim olduğu merak konusu.

Dizide Bahar ve Timur'un ilk çocuğu ve tıp öğrencisi Aziz Uras karakterini canlandıran Demircioğlu’nun kim olduğu merak konusu.

25 yaşında olan genç aktör henüz kariyerinin başında olmasına rağmen mükemmel bir oyunculuk sergiliyor.

25 yaşında olan genç aktör henüz kariyerinin başında olmasına rağmen mükemmel bir oyunculuk sergiliyor.
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İlk kez "Hekimoğlu" dizisnde tanıdığımız Demircioğlu, daha sonra TRT 1 kanalında yayınlanan "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" adlı dizide Yahya karakterine hayat vermişti.

İlk kez "Hekimoğlu" dizisnde tanıdığımız Demircioğlu, daha sonra TRT 1 kanalında yayınlanan "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" adlı dizide Yahya karakterine hayat vermişti.

Aynı yıl Show TV ekranlarında yayınlanan "İçimizdeki Ateş" dizisinde oynayan Demircioğlu'nun sosyal medyadaki pozları ise adeta ortalığı yakıyor.

Aynı yıl Show TV ekranlarında yayınlanan "İçimizdeki Ateş" dizisinde oynayan Demircioğlu'nun sosyal medyadaki pozları ise adeta ortalığı yakıyor.

İşte Instagram'ında paylaştığı o havalı pozları👇🏻

İşte Instagram'ında paylaştığı o havalı pozları👇🏻

Denizde, kumda, güneşte...

Denizde, kumda, güneşte...

Demircioğlu acaba yeni bir yıldız mı doğuyor, dedirtti.

Demircioğlu acaba yeni bir yıldız mı doğuyor, dedirtti.
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Hayranları paylaşımlarının altına övgüler yağdırıyor.

Hayranları paylaşımlarının altına övgüler yağdırıyor.

"Allah özene bezene yaratmış" diyenler...

"Allah özene bezene yaratmış" diyenler...

"Aklımdan çık seni dava ederim" diye yazanlar...

"Aklımdan çık seni dava ederim" diye yazanlar...

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Anlaşılan seyircilerin yeni dizi aşkı belli oldu!

Anlaşılan seyircilerin yeni dizi aşkı belli oldu!

Siz oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz?

Siz oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...

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