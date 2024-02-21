Kızıl Goncalar'ın Kamera Arkası Görüntülerinde Mert Yazıcıoğlu'nun Sempatik Halleri!
Kızıl Goncalar'ın Kamera Arkası Görüntülerinde Mert Yazıcıoğlu'nun Sempatik Halleri!
Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Set ekibi arasında dizinin Zeynep’i, Mina Demirtaş’ın doğum günü kutlaması yapılırken çekilen görüntülerde Cüneyd rolünü canlandıran Mert Yazıcıoğlu'nun eğlenceli halleri hayran bıraktı.
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Now'un sevilen dizisi Kızıl Goncalar her Pazartesi yeni bölümü ile tv dünyasına damgasını vuruyor.
İzleyenlerin heyecanla takip ettiği hikayede Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu başrolleri paylaşıyor.
Yayına başladığı günden bu yana heyecanı diri tutmayı başaran Kızıl Goncalar dizisi, sezonun en çok ses getiren projelerinden biri oldu.
Dolayısıyla sevenleri kamera arkasında neler olduğunu da epey merak ediyor. Oyuncuların geçmişten günümüze halleri ve özel hayatları dikkat çekiyor.
TikTok'ta yayınlanan bir video ile Kızıl Goncalar'ın kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.
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Sette pasta kesildiği ve doğum günü kutlaması yapıldığı sırada Cüneyd rolündeki Mert Yazıcıoğlu'nun halleri hayranlarını mest etti.
Yazıcıoğlu, dizide Sadi Hüdayi karakterini oynayan Erkan Avcı'ya sarılıyor ve set ekibi ile epey bir kaynatıyor.
İşte hayranlarının "Bana da böyle sarıl" notuyla paylaştığı o video:
Hayranları Yazıcıoğlu'na övgüler yağdırdı: "Bu ne yakışıklılık?"
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