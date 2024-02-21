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Kıyafetlerine Harcadığı Paralarla Dilimize Pelesenk Olan Demet Özdemir'in Hiç de Ucuz Olmayan Bütçe Açıklaması

Kıyafetlerine Harcadığı Paralarla Dilimize Pelesenk Olan Demet Özdemir'in Hiç de Ucuz Olmayan Bütçe Açıklaması

Demet Özdemir
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.02.2024 - 22:43

Son dönemde magazinde ünlü oyuncu Demet Özdemir'in kıyafetlerinin fiyatı sık sık karşımıza çıkar oldu. Lüks markaları üstünde taşıyan Özdemir'in son olarak 70 bin TL'lik takımıyla küçük dilimizi yutmuştuk. Ünlü oyuncuya harcamaları hakkında soru sorulup 'Ucuzu sevmiyorsunuz?' herhalde denilince, yıllık bir bütçe ayırdığını öğrendik!

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Yıllardır ekranların aranılan isimleri arasında olan başarılı oyuncu Demet Özdemir'i tanımayanınız yoktur.

Yıllardır ekranların aranılan isimleri arasında olan başarılı oyuncu Demet Özdemir'i tanımayanınız yoktur.

Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle başladığı oyunculuk kariyerinde rol aldığı her yapımla başarısını bir üst seviyeye taşıyan güzel oyuncu, ekranların aranılan yüzlerinden biri haline geldi. Romantik komediden drama pek çok rolde oynayan ve reytingler için adeta bir canavar olan Demet Özdemir, son olarak Adım Farah'ın final yapmasıyla küçük bir tatil molası verdi.

Magazin gündeminde de sıklıkla görmeye alışkın olduğumuz oyuncunun son olarak Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş'le birlikte olduğu söylenmişti.

Magazin gündeminde de sıklıkla görmeye alışkın olduğumuz oyuncunun son olarak Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş'le birlikte olduğu söylenmişti.

Yunan aşkı DJ Sergio ile olan ilişkisinin bitmesinin ardından şimdilerde Kadir Güneş'le birlikte olduğu, hatta geçtiğimiz hafta Londra'da tatilde oldukları söylenmişti.

Burada detaylıca bahsettik:

Demet Özdemir'i magazinde gördüğümüz konulardan bir diğeri de elbette modaya olan aşkı!

Demet Özdemir'i magazinde gördüğümüz konulardan bir diğeri de elbette modaya olan aşkı!

Her giydiğini üstüne yakıştıran ve stiliyle pek çok kişiye ilham olan Demet Özdemir, giyimiyle oldukça konuşulan isimlerden. Kimi zaman kıyafetleri ve kombinleri hiç beğenilmese de, son dönemde bu kötü eleştirilerden oldukça uzakta kalan tercihler yapıyor.

Tabii bu tercihlerinin ne kadar pahalı olduğu konusunu konuşmadan geçemiyoruz.

Tabii bu tercihlerinin ne kadar pahalı olduğu konusunu konuşmadan geçemiyoruz.

Kendisinin lüks giyim konusunda dikkat çeken isimlerden biri olduğunu söylemeden geçemeceğiz elbette. Bir pantolonunun 38 bin TL olmasından da anlayabiliriz bunu.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarında üstünde olan kıyafetlerin fiyatlarını Instagram'da paylaşım yapan sayfalarda görüyoruz.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarında üstünde olan kıyafetlerin fiyatlarını Instagram'da paylaşım yapan sayfalarda görüyoruz.

Görüyoruz ve küçük dilimizi yutuyoruz...

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Yaptığı son paylaşımda üstündeki Balmain takımın fiyatı da bizi uzaklara daldıran konulardan biri olmuştu.

Yaptığı son paylaşımda üstündeki Balmain takımın fiyatı da bizi uzaklara daldıran konulardan biri olmuştu.

Bir etek ve bir ceketin toplam değeri 70 bin TL'yi aşıyordu. Bize de yine hayretler içerisinde fotoğrafları ve kıyafetini incelemek kalıyordu.

Özdemir'in kıyafetlerinin fiyatları gündemi bu denli meşgul ederken, ünlü oyuncuyu yakalayan magazin muhabirleri bu konuyu sormadan geçemedi.

Özdemir'in kıyafetlerinin fiyatları gündemi bu denli meşgul ederken, ünlü oyuncuyu yakalayan magazin muhabirleri bu konuyu sormadan geçemedi.

'Fiyatlar söylendiği gibi midir? Son paylaşımda da 70 bin TL olduğu söylendi kıyafetin. Doğru mu?' denmesinin üzerine Demet Özdemir de 'Tamam, evet' diyerek gülüyor. Ardından 'Şimdi para konuşmayalım da' diye ekliyor.

Muhabirlerin "Ucuzu sevmiyorsunuz anladığımız kadarıyla." demesinin ardından Demet Özdemir ise böyle bir şey olmadığını, ikinci el dahil her şeyi giydiğini ve kıyafetleri için yıllık bir bütçe ayırdığını söylüyor.

Muhabirlerin "Ucuzu sevmiyorsunuz anladığımız kadarıyla." demesinin ardından Demet Özdemir ise böyle bir şey olmadığını, ikinci el dahil her şeyi giydiğini ve kıyafetleri için yıllık bir bütçe ayırdığını söylüyor.

'Hayır, alakası yok. Ben her yerden alışveriş yapıyorum. Ama böyle özenli, böyle takım, orada paylaşılacak kıyafetleri daha özenli, daha konseptin içinde... Onlar denk geliyor diyelim. Öyle bir şey yok tabii ki. Ben aslında yıllık bütçe ayırıyorum. Biraz programlı alışveriş yapıyorum. Aslında her gün alışverişte ya da sürekli her gün gördüğümü alan biri değilim.'

Doğum günü kutlamasının ardından sözlerini noktalayan Demet Özdemir, bizim çenemizi yoran kıyafetlerinin fiyatları için son açıklamasını da böyle yapmış oldu!

Doğum günü kutlamasının ardından sözlerini noktalayan Demet Özdemir, bizim çenemizi yoran kıyafetlerinin fiyatları için son açıklamasını da böyle yapmış oldu!

'Böyle bir 6-7 ayda bir, mevsim değiştikçe bir şey ayırıyorum kendime. Öyle har vurup harman savurmuyorum. İkinci el de tabii ki. Vintage kıyafetlere bayılırım, çok güzel.'

İşte Demet Özdemir'in kıyafet bütçesi için yaptığı açıklamalar!

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