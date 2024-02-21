Kıyafetlerine Harcadığı Paralarla Dilimize Pelesenk Olan Demet Özdemir'in Hiç de Ucuz Olmayan Bütçe Açıklaması
Kıyafetlerine Harcadığı Paralarla Dilimize Pelesenk Olan Demet Özdemir'in Hiç de Ucuz Olmayan Bütçe Açıklaması
Son dönemde magazinde ünlü oyuncu Demet Özdemir'in kıyafetlerinin fiyatı sık sık karşımıza çıkar oldu. Lüks markaları üstünde taşıyan Özdemir'in son olarak 70 bin TL'lik takımıyla küçük dilimizi yutmuştuk. Ünlü oyuncuya harcamaları hakkında soru sorulup 'Ucuzu sevmiyorsunuz?' herhalde denilince, yıllık bir bütçe ayırdığını öğrendik!
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Yıllardır ekranların aranılan isimleri arasında olan başarılı oyuncu Demet Özdemir'i tanımayanınız yoktur.
Magazin gündeminde de sıklıkla görmeye alışkın olduğumuz oyuncunun son olarak Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş'le birlikte olduğu söylenmişti.
Demet Özdemir'i magazinde gördüğümüz konulardan bir diğeri de elbette modaya olan aşkı!
Tabii bu tercihlerinin ne kadar pahalı olduğu konusunu konuşmadan geçemiyoruz.
Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarında üstünde olan kıyafetlerin fiyatlarını Instagram'da paylaşım yapan sayfalarda görüyoruz.
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Yaptığı son paylaşımda üstündeki Balmain takımın fiyatı da bizi uzaklara daldıran konulardan biri olmuştu.
Özdemir'in kıyafetlerinin fiyatları gündemi bu denli meşgul ederken, ünlü oyuncuyu yakalayan magazin muhabirleri bu konuyu sormadan geçemedi.
Muhabirlerin "Ucuzu sevmiyorsunuz anladığımız kadarıyla." demesinin ardından Demet Özdemir ise böyle bir şey olmadığını, ikinci el dahil her şeyi giydiğini ve kıyafetleri için yıllık bir bütçe ayırdığını söylüyor.
Doğum günü kutlamasının ardından sözlerini noktalayan Demet Özdemir, bizim çenemizi yoran kıyafetlerinin fiyatları için son açıklamasını da böyle yapmış oldu!
İşte Demet Özdemir'in kıyafet bütçesi için yaptığı açıklamalar!
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