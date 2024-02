Kıyafetlerine Harcadığı Paralarla Dilimize Pelesenk Olan Demet Özdemir'in Hiç de Ucuz Olmayan Bütçe Açıklaması

'Hayır, alakası yok. Ben her yerden alışveriş yapıyorum. Ama böyle özenli, böyle takım, orada paylaşılacak kıyafetleri daha özenli, daha konseptin içinde... Onlar denk geliyor diyelim. Öyle bir şey yok tabii ki. Ben aslında yıllık bütçe ayırıyorum. Biraz programlı alışveriş yapıyorum. Aslında her gün alışverişte ya da sürekli her gün gördüğümü alan biri değilim.'